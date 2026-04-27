A disputa ao título da Superliga Masculina 2025/26 pode ser definida nesta segunda-feira (22). Vôlei Renata e Praia Clube entram em quadra às 18h30, no Ginásio UTC, em Uberlândia para o segundo confronto da semifinal. O time paulista venceu o primeiro por 3 sets a 1 e, caso vença hoje, garante uma vaga na final da competição. Confira todos os detalhes da partida:

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A semifinal terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV (TV por assinatura),pela plataforma de streaming Volleyball World TV

✅🏐 Ficha técnica

Campinas/ Vôlei Renata x Praia Clube - 2º jogo da semifinal da Superliga masculina

📅 Data e horário: Segunda feira, 27 de abril de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do UTC,Uberlândia

📺 Onde assistir: Sportv2 e VBTV (streaming)

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Superliga Masculina de Vôlei 25/26 (16/04) - Quartas de Final - Jogo 3<br>Foto: Bruno Cunha

Primeiro jogo da série

O Campinas aproveitou o mando de quadra e saiu na frente do Praia Clube na primeira partida da Semifinal. Jogando no Ginásio do Taquaral, em Campinas, a equipe paulista venceu de virada por 3 sets a 1, com parciais de 15/25, 25/18, 25/22 e 25/22, no primeiro duelo da série melhor de três.

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Com o resultado, o Campinas avança à final em caso de mais uma vitória no jogo de hoje. Se o Praia Clube empatar a série, a decisão da vaga volta para São Paulo, com o terceiro jogo marcado para sexta-feira (1º), às 18h30.

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