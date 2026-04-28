Atlético de Madrid x Arsenal: onde assistir e prováveis escalações do jogo da Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela semifinal da Champions League

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/04/2026
13:41
Atlético de Madrid x Arsenal pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraAtlético de Madrid x Arsenal pela Champions League (Foto: Arte/Lance!)
Atlético de Madrid e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 16h (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP), pelo jogo de ida da semifinal da Uefa Champions League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da TNT (TV fechada) e Max (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

O Atlético de Madrid chega embalado após eliminar o Barcelona nas quartas de final. O time de Diego Simeone quebrou uma série negativa ao vencer o Athletic Bilbao por 3 a 2 no fim de semana e aposta na dupla de ataque formada por Julián Álvarez, artilheiro da equipe na Champions com nove gols, e Antoine Griezmann, peça-chave na criação ofensiva. Os desfalques são José Giménez (lesão muscular), Pablo Barrios (coxa), enquanto Ademola Lookman é dúvida.

Onde assistir

O Arsenal, por sua vez, vive momento irregular, mas segue vivo na briga pelo título da Premier League. O time de Mikel Arteta conta com o retorno de Bukayo Saka, principal referência técnica da equipe, e aposta no artilheiro Viktor Gyökeres (18 gols na temporada) para buscar a classificação inédita à final da Champions League. Os desfalques incluem Mikel Merino (pé, fora), enquanto Timber, Havertz, Eze e Calafiori são dúvidas.

Tudo sobre Atlético de Madrid x Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Atlético de Madrid 🆚 Arsenal
Semifinal (jogo de ida) – Champions League

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: TNT (TV fechada) e Max (streaming)
🕴️ Árbitro: Danny Makkelie (HOL)
🚩 Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)
📺 VAR: Dennis Higler (HOL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴🔵 Atlético de Madrid (Técnico: Diego Simeone)
Musso; Nahuel Molina, Lenglet, Le Normand e Ruggeri; Llorente, Giuliano Simeone, Koke e Lookman (Nicolás González); Julián Álvarez e Griezmann.

🔴⚪ Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Hincapié; Zubimendi, Declan Rice e Odegaard; Eze (Martinelli), Gyökeres e Madueke.

