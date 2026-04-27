Semifinal da Champions League: onde assistir, data e horário dos jogos
PSG, Bayern de Munique, Arsenal e Atlético de Madrid entram em campo nesta semana
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As partidas de ida das semifinais da Champions League serão realizadas nesta semana, com os duelos entre PSG x Bayern de Munique e Atlético de Madrid x Arsenal. Na capital francesa, os parisienses vão receber os bávaros em um jogo recheado de craques. Já na Espanha, os Colchoneros e os Gunners seguem em busca do sonho de conquistar a Europa pela primeira vez.
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PSG x Bayern de Munique
O clube francês chega à fase decisiva após apresentar evolução ao longo do calendário. Após uma primeira fase com oscilações, o PSG encontrou solidez no mata-mata e aposta na resiliência de seu elenco para avançar, liderado por nomes de destaque como o atual melhor do mundo Ousmane Dembélé, além de Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué.
Do outro lado, o Bayern de Munique desembarca em Paris amparado por uma campanha consistente e um sistema ofensivo letal sob o comando do técnico Vincent Kompany. Com o título da Bundesliga já assegurado antecipadamente, a equipe alemã concentra suas forças na Champions, embalada pelo desempenho de astros como Harry Kane e Michael Olise.
Para o duelo de ida, o técnico do PSG terá os retornos do lateral-esquerdo Nuno Mendes e do ponta Quentin Ndjantou. A principal dúvida é a presença do meio-campista Vitinha, que trata uma inflamação no calcanhar. Bayern, por sua vez, lida com desfalques confirmados, como o lateral Raphael Guerreiro, o atacante Serge Gnabry e os meias Daiber e Bischof.
A partida de ida será às 16h (de Brasília), no Parc des Princes, Paris (FRA) com transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max.
Atlético de Madrid x Arsenal
Para os Colchoneros, a Champions League tornou-se a prioridade absoluta após a perda do título da Copa do Rei e o distanciamento na briga pela liderança de La Liga. O técnico Diego Simeone aposta na força de sua equipe como mandante, mas lida com preocupações importantes no departamento médico.
Pablo Barrios sentiu uma lesão na coxa e deve ser desfalque, enquanto o atacante Julián Álvarez é tratado como dúvida devido a um desconforto muscular. Além do objetivo coletivo, o clube busca coroar a última temporada do francês Antoine Griezmann com uma taça inédita antes de sua saída prevista para maio ao Orlando City (EUA).
Do outro lado, o Arsenal chega à semifinal pressionado a dar uma resposta após uma sequência de resultados negativos na Inglaterra. Recentemente, os Gunners foram derrotados na final da Copa da Liga e perderam o confronto direto contra o Manchester City na Premier League, resultados que abalaram a confiança do elenco comandado por Mikel Arteta.
O objetivo da equipe londrina é superar a instabilidade recente para retornar à final da Champions League após um hiato de 20 anos. Arteta aposta na força física de seu sistema defensivo e na eficiência da bola parada para tentar sair em vantagem no primeiro confronto em solo espanhol.
A partida será realizada no estádio Metropolitano, às 16h (de Brasília), e terá transmissão exclusiva da HBO Max.
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