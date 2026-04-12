Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (12/04/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
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Neste domingo (12), a agenda do futebol reúne grandes jogos pelas principais ligas europeias e clássicos no Brasil. Destaque para Chelsea x Manchester City (Inglês), Sunderland x Tottenham (Inglês), Nottingham Forest x Aston Villa (Inglês), Como x Internazionale (Italiano) e Lyon x Lorient (Francês). No Brasil, a rodada tem os clássicos Corinthians x Palmeiras, Fluminense x Flamengo, Botafogo x Coritiba e Athletico-PR x Chapecoense, além de jogos da Série B e do Campeonato Argentino com Racing x River Plate.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 12 de abril de 2026):
Campeonato Italiano
7h30 – Genoa x Sassuolo – Disney+
10h – Parma x Napoli – ESPN 4 e Disney+
13h – Bologna x Lecce – Disney+
15h45 – Como x Internazionale – ESPN e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
8h – Birmingham x Wrexham – ESPN e Disney+
Campeonato Escocês
8h – Falkirk x Rangers – Canal GOAT
Campeonato Espanhol
9h – Osasuna x Real Betis – Disney+
11h15 – Mallorca x Rayo Vallecano – Disney+
13h30 – Celta de Vigo x Real Oviedo – Disney+
16h – Athletic Bilbao x Villarreal – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Holandês
9h30 – NEC Nijmegen x Feyenoord – Disney+
Campeonato Inglês
10h – Sunderland x Tottenham – ESPN e Disney+
10h – Nottingham Forest x Aston Villa – Xsports e Disney+
10h – Crystal Palace x Newcastle – Disney+
12h30 – Chelsea x Manchester City – ESPN e Disney+
Campeonato Alemão
10h30 – Colônia x Werder Bremen – CazéTV e OneFootball
12h30 – Stuttgart x Hamburgo – Canal GOAT, Rede TV! e OneFootball
14h30 – Mainz x Freiburg – Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Brasileiro
11h – Athletico-PR x Chapecoense – Premiere
16h – Botafogo x Coritiba – Sportv e Premiere
18h – Fluminense x Flamengo – Premiere
18h30 – Corinthians x Palmeiras – Record, CazéTV e Premiere
18h30 – Cruzeiro x Bragantino – Premiere
Campeonato Português
11h30 – Alverca x Casa Pia – Disney+
14h – Benfica x Nacional da Madeira – Xsports e Disney+
14h – Braga x Arouca – Disney+
16h30 – Estoril x Porto – Disney+
Campeonato Francês
12h15 – Toulouse x Lille – CazéTV
15h45 – Lyon x Lorient – CazéTV
Campeonato Belga
13h30 – Anderlecht x Gent – DAZN
Campeonato Turco
14h – Galatasaray x Kocaelispor – Disney+
Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)
18h – América-MG x Novorizontino – ESPN e Disney+
18h – São Bernardo x Fortaleza – Sportv e Premiere
18h – Operário-PR x Cuiabá – Disney+
20h – CRB x Athletic-MG – Disney+
20h30 – Atlético-GO x Londrina – Disney+
Campeonato Argentino
20h – Racing x River Plate – Disney+
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