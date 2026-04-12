Neste domingo (12), a agenda do futebol reúne grandes jogos pelas principais ligas europeias e clássicos no Brasil. Destaque para Chelsea x Manchester City (Inglês), Sunderland x Tottenham (Inglês), Nottingham Forest x Aston Villa (Inglês), Como x Internazionale (Italiano) e Lyon x Lorient (Francês). No Brasil, a rodada tem os clássicos Corinthians x Palmeiras, Fluminense x Flamengo, Botafogo x Coritiba e Athletico-PR x Chapecoense, além de jogos da Série B e do Campeonato Argentino com Racing x River Plate.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 12 de abril de 2026):

Campeonato Italiano

7h30 – Genoa x Sassuolo – Disney+

10h – Parma x Napoli – ESPN 4 e Disney+

13h – Bologna x Lecce – Disney+

15h45 – Como x Internazionale – ESPN e Disney+

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Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

8h – Birmingham x Wrexham – ESPN e Disney+

Campeonato Escocês

8h – Falkirk x Rangers – Canal GOAT

Campeonato Espanhol

9h – Osasuna x Real Betis – Disney+

11h15 – Mallorca x Rayo Vallecano – Disney+

13h30 – Celta de Vigo x Real Oviedo – Disney+

16h – Athletic Bilbao x Villarreal – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Holandês

9h30 – NEC Nijmegen x Feyenoord – Disney+

Campeonato Inglês

10h – Sunderland x Tottenham – ESPN e Disney+

10h – Nottingham Forest x Aston Villa – Xsports e Disney+

10h – Crystal Palace x Newcastle – Disney+

12h30 – Chelsea x Manchester City – ESPN e Disney+

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Campeonato Alemão

10h30 – Colônia x Werder Bremen – CazéTV e OneFootball

12h30 – Stuttgart x Hamburgo – Canal GOAT, Rede TV! e OneFootball

14h30 – Mainz x Freiburg – Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Brasileiro

11h – Athletico-PR x Chapecoense – Premiere

16h – Botafogo x Coritiba – Sportv e Premiere

18h – Fluminense x Flamengo – Premiere

18h30 – Corinthians x Palmeiras – Record, CazéTV e Premiere

18h30 – Cruzeiro x Bragantino – Premiere

Canobbio e Samuel Lino disputam bola durante Flamengo x Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

Campeonato Português

11h30 – Alverca x Casa Pia – Disney+

14h – Benfica x Nacional da Madeira – Xsports e Disney+

14h – Braga x Arouca – Disney+

16h30 – Estoril x Porto – Disney+

Campeonato Francês

12h15 – Toulouse x Lille – CazéTV

15h45 – Lyon x Lorient – CazéTV

Campeonato Belga

13h30 – Anderlecht x Gent – DAZN

Campeonato Turco

14h – Galatasaray x Kocaelispor – Disney+

Campeonato Brasileiro (Segunda Divisão)

18h – América-MG x Novorizontino – ESPN e Disney+

18h – São Bernardo x Fortaleza – Sportv e Premiere

18h – Operário-PR x Cuiabá – Disney+

20h – CRB x Athletic-MG – Disney+

20h30 – Atlético-GO x Londrina – Disney+

Campeonato Argentino

20h – Racing x River Plate – Disney+

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