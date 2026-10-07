Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (07/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A quarta-feira (7) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos campeonatos Brasileirão Série A e Série B. Os destaques ficam para Red Bull Bragantino x Mirassol, Internacional x Corinthians, Remo-PA x Grêmio e Operário-PR x Botafogo-SP.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 7 de outubro de 2026):
Brasileirão Série A
19h30 – Red Bull Bragantino x Mirassol – Premiere
19h30 – Internacional x Corinthians – Premiere, Cazé TV, Record e YouTube
19h30 – Remo-PA x Grêmio – Premiere
20h – Vitória x Chapecoense – Premiere
20h30 – Botafogo x Vasco – Amazon Prime
21h30 – Cruzeiro x São Paulo – Sportv e Premiere
Série B do Brasileirão
19h30 – Operário-PR x Botafogo-SP – Disney + e ESPN
19h30 – Avaí x Londrina-PR – Disney + e ESPN
20h30 – América-MG x Fortaleza – ESPN e Disney+
20h30 – CRB-AL x Atlético-GO – X Sports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
20h30 – Vila Nova-GO x Cuiabá-MT – Disney + e ESPN
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