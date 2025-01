Jogos de hoje: onde assistir ao vivo (20/01/2025)

Nesta segunda-feira (20), os destaques dos jogos de hoje são a estreia do São Paulo no Paulistão com time alternativo, Chelsea na Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol, clássico Peñarol x Nacional e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 20 de janeiro de 2025)

Paulistão

20h - Botafogo-SP x São Paulo - Uol Play, Nosso Futebol e Zapping

Campeonato Inglês

17h - Chelsea x Wolves - ESPN e Disney+

Jogos de hoje: Cole Palmer estará em campo pelo Chelsea (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Campeonato Espanhol

17h - Villarreal x Mallorca - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

16h45 - Como x Udinese - Disney+

Campeonato Saudita

14h - Al Ettifaq x Al Ahli - Canal GOAT

Campeonato Turco

14h - Trabzonspor x Sivasspor - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

16h30 - Mirandés x Málaga - Disney+

Campeonato Português

17h15 - Boavista x Casa Pia - Disney+

Campeonato Capixaba

19h - Porto Vitória x Real Noroeste - TVE Espírito Santo (Youtube)

Campeonato Pernambucano

20h - Petrolina x Maguary - TV FPF Betnacional (Youtube)

Série Rio de la Plata

21h - Nacional-URU x Peñarol - Disney+

Campeonato Mexicano Feminino

20h - Atlético San Luis feminino x Tijuana feminino - Disney+

Jogo do São Paulo hoje

O confronto, que é parte da segunda rodada da competição, coloca em campo duas equipes com trajetórias recentes distintas. Enquanto o Botafogo-SP busca se recuperar de uma derrota na estreia, o São Paulo, deve utilizar uma formação mista.

O Botafogo-SP ocupa a última posição do Grupo A e não pode contar com o goleiro Victor Souza, afastado por lesão. João Carlos assumirá a posição. A equipe, que também compete na Série B do Brasileirão, espera contar com a experiência de jogadores como Jonathan Cafú para conquistar um resultado positivo em casa.

Do lado do São Paulo, alguns dos jogadores que estavam em preparação na Flórida, incluindo os zagueiros Arboleda, Ferraresi e Sabino, retornam para o Brasil e já estão a disposição.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Jeferson, Edson, Allyson e Jean Victor; Jean, Gabriel Bispo e Leandro Maciel; Silvinho, Toró e Pablo Thomaz.

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Moreira; Santi Longo, Bobadilla e Rodriguinho; Henrique, Ryan Francisco e William Gomes. Técnico: Maxi Cuberas.