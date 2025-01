Jogos de hoje: onde assistir ao vivo (16/01/2025)

Nesta quinta-feira (16), os destaques dos jogos de hoje são as estreias de Corinthians e Santos no Paulistão, Flamengo e Vasco em campo no Campeonato Carioca, fases finais da Copinha, Premier League, Real Madrid na Copa do Rei e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 16 de janeiro de 2025)

Paulistão

18h30 - Água Santa x São Bernardo - Nosso Futebol, Zapping e Uol Play

19h30 - RB Bragantino x Corinthians - TNT e Max

21h30 - Santos x Mirassol - CazéTV, Nosso Futebol, Zapping e Uol Play

Campeonato Carioca

18h30 - Madureira x Flamengo - Sportv e Premiere

21h30 - Vasco x Bangu - Band, Canal GOAT, Premiere

Jogos de hoje: Ryan Francisco comemora gol pelo São Paulo na Copinha 2025 (Foto: Foto: Guilherme Veiga / São Paulo FC)

Copinha

16h - Cruzeiro x Bahia - Sportv

17h - Fluminense x São Paulo - CazéTV

18h30 - Guarani x Ferroviária - Sportv

19h - Botafogo x Criciúma - CazéTV

Copa do Rei da Espanha

15h30 - Real Sociedad x Rayo Vallecano - Disney+

15h30 - Athletic Bilbao x Osasuna - Disney+

17h30 - Real Madrid x Celta de Vigo - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês

16h30 - Ipswich x Brighton - ESPN 4 e Disney+

17h - Manchester United x Southampton - Disney+

Campeonato Saudita

12h05 - Al Hilal x Al Fateh - BandSports e Canal GOAT

14h - Al Ittihad x Al Raed - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Inglês (Terceira Divisão)

17h - Shrewsbury Town x Wrexham - Disney+

Copa da Bélgica (Semifinal)

16h45 - Anderlecht x Royal Antwerp - Disney+

Serie Rio de la Plata

18h - Defensa y Justicia x Montevideo City Torque - Disney+

20h - Montevideo Wanderers x Belgrano - Disney+

22h - Peñarol x San Lorenzo - Disney+

Campeonato Goiano

19h30 - Atlético-GO x Jataiense - TV Brasil Central

Campeonato Paranaense

20h - Paraná x Operário - NSports

Campeonato Alagoano

20h - ASA x CRB - NN Play (YouTube)

Campeonato Pernambucano

20h - Santa Cruz x Petrolina - Canal GOAT

Campeonato Baiano

21h30 - Bahia x Atlético de Alagoinhas - TVE Bahia

Amistosos

21h - Internacional x México - Sportv, Premiere, Record e Play Plus

21h - Melgar x Millonarios - Disney+