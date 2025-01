O Real Madrid ainda não superou a derrota para o Barcelona por 5 a 2 na final da Supercopa da Espanha de 2025. Agora, os merengues encaram o Celta de Vigo, nesta quinta-feira (16), pela Copa do Rei. Na coletiva de imprensa pré-jogo, Carlo Ancelotti perdeu a paciência ao responder perguntas sobre a decisão perdida para o maior rival.

Na opinião de Ancelotti, a derrota na Supercopa da Espanha foi um retrocesso na temporada do Real Madrid. Porém, o técnico não admite desespero e confia no elenco.

— É um retrocesso, mas temos que seguir em frente. É uma temporada em que estamos bem posicionados em todas as competições. Obviamente foi um jogo ruim, avaliamos e procuramos a situação. Não me incomoda em nada porque a equipe está bem trabalhada — relata o italiano.

Na opinião do comandante, a questão defensiva da equipe, principalmente na primeira etapa, foi uma das principais razões para o resultado. Ele foi enfático e mandou um recado ao elenco:

— A falta de comprometimento é coletiva, não é um comprometimento individual. A avaliação da partida tem sido um péssimo plano defensivo em todas as linhas. Nada mais a acrescentar — explica Ancelotti.

Por fim, o treinador do Real Madrid não estava satisfeito com os rumos que da coletiva de imprensa, por conta do direcionamento das perguntas feitas pelos jornalistas participantes. Além disso, ele mencionou as críticas recentes da imprensa espanhola sobre seu trabalho.

— Tenho que esclarecer uma coisa. Isto é uma conferência de imprensa e não um debate, eu faço o debate com a comissão técnica e os meus jogadores. Abrir um debate aqui não me parece o local mais adequado. E não sigo a onda de críticas, sei quem eu sou e não me deixo levar pelo aceno, porque senão “um dia você é o melhor e outro dia você é o mais burro" — finalizou Ancelotti.