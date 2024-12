Em outubro, a World Surf League (WSL), divulgou as datas das provas do Circuito Mundial de Surf de 2025, que irá acontecer de janeiro a setembro. Em 2024, John John Florence venceu seu terceiro título no masculino, enquanto Caitlin Simmers foi a campeã no feminino. O Lance! te mostra o calendário da WSL de 2025.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

John John Florence conquistou em 2024 o seu terceiro título do Mundial de Surfe; confira o calendário da WSL para 2025 (Foto: Thiago Diz/World Surf League)

Confira as novidades do Circuito Mundial de Surf para 2025

Na edição de 2025, a WSL contará com 11 etapas diferentes, duas a mais do que a temporada de 2024. As finais da competição serão realizadas no pico Cloudbreak, em Fiji. Anteriormente, o WSL Finals era realizado em Trestles, nos EUA.

A outra novidade para a próxima edição é a entrada da piscina de ondas de Abu Dhabi nas provas da WSL. Além disso, a instituição comunicou o retorno dos eventos de Snapper Rocks, na Austrália, Lower Trestles, nos Estados Unidos e Jeffreys Bay, na África do Sul.

continua após a publicidade

Veja o calendário da WSL para a próxima temporada