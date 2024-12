Corrida de São Silvestre: veja horário e onde assistir ao vivo na TV

A Corrida Internacional de São Silvestre, a mais tradicional do Brasil, será transmitida ao vivo na TV Globo, terça-feira, 31 de dezembro, a partir das 7h30m, com narração de Everaldo Marques. A prova de rua é realizada anualmente em um percurso de 15km, no centro da capital de São Paulo, abrangendo diversos pontos turísticos. Percorre as ruas e avenidas de São Paulo, passando por alguns dos principais pontos turísticos da cidade. A largada acontece na Avenida Paulista, entre as ruas Frei Caneca e Augusta, e a chegada, em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Paulista.

Em 2024, a São Silvestre, que vai reunir o recorde de 37.500 corredores de 40 países, traz novidades. Em busca de melhor fluxo para os atletas, a largada será realizada de maneira diferente, em formato de ondas. Outra mudança é a localização da Expo Atleta e a distribuição de kits, que estarão na Bienal do Parque Ibirapuera.

Idealizada pelo jornalista Cásper Líbero, após acompanhar uma corrida noturna na França, a São Silvestre teve a primeira largada em 1925. Desde então, é disputada sempre no dia 31 de dezembro. Foi interrompida apenas em 2020, por causa da pandemia de Covid-19. Desde 1991, a prova tem percurso oficial de 15km homologado pela World Athletics.

De acordo com a organização, esses serão os horários de saída definidos para cada categoria:

- 7h25m: atletas cadeirantes, feminino e masculino, em pelotão único;

- 7h40m: atletas de elite, feminino, em pelotão único;

- 8h05m: atletas de elite, masculino, em pelotão único;

- 8h05m: atletas cadeirantes com guia e atletas com deficiência, feminino e masculino, em pelotão único;

- 8h05m: pelotão premium e pelotão geral, feminino e masculino.