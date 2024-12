A Copa do Nordeste 2025, carinhosamente apelidada de "Lampions League", é um dos torneios mais queridos do futebol brasileiro.

Com clubes de grande tradição e rivalidades intensas, a competição movimenta o futebol nordestino e atrai torcedores de todas as regiões do país. O Lance! te conta tudo sobre o Nordestão 2025.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Quando começa a Copa do Nordeste 2025?

A Copa do Nordeste 2025 terá início no dia 6 de janeiro, com a fase de grupos se estendendo até março. A grande final está marcada para o dia 9 de abril, coroando o campeão nordestino. O torneio será disputado em diversas cidades da região, promovendo um verdadeiro espetáculo de futebol.

Times participantes Copa do Nordeste 2025

A edição de 2025 contará com 20 equipes, divididas entre as fases preliminar e principal:

Fase de Grupos:

Fortaleza

Bahia

Ceará

Sport

CRB

Vitória

ABC

Sampaio Corrêa

Náutico

Sergipe

Classificados pela Fase Preliminar:

Santa Cruz

Ferroviário

CSA

Confiança

Moto Club

Altos

Botafogo-PB

América-RN

Fluminense-PI

Treze

Regulamento da Copa do Nordeste 2025

O formato da competição é dividido em quatro fases:

Fase de Grupos:

As 20 equipes são divididas em dois grupos de 10, com cada time enfrentando os clubes do grupo oposto. Os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final.

continua após a publicidade

Quartas de Final e semifinais:

Ambas as etapas serão disputadas em jogo único, com vantagem de mando para o time de melhor campanha.

Final:

A grande decisão será disputada em jogos de ida e volta, garantindo muita emoção para os torcedores.

Vaga em competições nacionais:

O campeão da Copa do Nordeste garante vaga direta na Copa do Brasil 2026.

Onde assistir à Copa do Nordeste 2025?

Os jogos da competição serão exibidos por várias plataformas, proporcionando amplo acesso ao público:

SBT: Partidas em TV aberta para o Nordeste.

Partidas em TV aberta para o Nordeste. ESPN: Transmissão dos jogos na TV fechada.

Transmissão dos jogos na TV fechada. Star+: Disponível para streaming de todas as partidas.

Disponível para streaming de todas as partidas. OneFootball: Cobertura online e gratuita de jogos selecionados.

Expectativas

Fortaleza, atual campeão, chega como um dos favoritos, ao lado de Bahia, Ceará e Sport, tradicionais forças da Copa do Nordeste 2025. Clubes como CRB e Vitória prometem surpreender, enquanto equipes emergentes do interior buscam protagonismo na competição.

O torneio não é apenas uma celebração do futebol, mas também da cultura nordestina, unindo estados e torcidas em um clima único de festa e paixão pelo esporte.