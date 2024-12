Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (27/12/2024)

Nesta sexta-feira (27), os jogos de hoje têm destaque com a continuidade da rodada da Premier League, com confrontos entre Brighton e Brentford, e Arsenal e Ipswich Town. Partidas do Campeonato Belga, Campeonato Indiano e Campeonato Saudita Feminino, fecham o dia.

O Brighton recebe o Brentford em partida válida pelo Campeonato Inglês; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 27 de dezembro de 2024)

Campeonato Inglês

16h30 - Brighton x Brentford (ESPN 4 e Disney+)

17h15 - Arsenal x Ipswich Town (ESPN e Disney+)

Campeonato Belga

16h45 - Anderlecht x Dender (Disney+)

Campeonato Saudita Feminino

10h05 - Al Amal feminino x Al Shabab feminino (DAZN)

12h00 - Al Taraji feminino x Al Nassr feminino (DAZN)

Campeonato Indiano

11h00 - Mohammedan x Odisha (OneFootball)

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Nesta sexta-feira, os destaques do dia ficam com os confrontos da Premier League. Em Arsenal e Ipswich, o time londrino é completamente favorito para levar os três pontos. A equipe comandada por Mikel Arteta tem que vencer para continuar na caça do líder, Liverpool. Já o Ipswich é o atual vice-lanterna da competição.

Já na partida entre Brighton e Brentford, um confronto equilibrado é esperado entre as equipes, já que os times ocupam a 10ª e 12ª colocação, respectivamente. O Brighton deve ter um pouco mais de favoritismo na partida, já que estará jogando diante de sua torcida.

