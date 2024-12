Santos presta homenagem ao ator Ney Latorraca, que era torcedor fanático do clube

O Santos prestou uma homenagem ao ator e diretor Ney Latorraca, que faleceu aos 80 anos, na manhã desta quinta-feira (26). Apesar de morar atualmente no Rio de Janeiro, Ney nasceu na cidade de Santos, no litoral Paulista, e era torcedor fanático do Peixe.

Em uma publicação na sua conta oficial em uma rede social, o time da Vila Belmiro relembrou a ligação do ator com o time, que ele chegou a morar durante um tempo próximo ao estádio e que carregou sua paixão pelo Alvinegro em alguns personagens.

- O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do ator Ney Latorraca. Foram mais de cinco décadas de carreira dedicadas genialmente ao teatro, à televisão e ao cinema. Ney Latorraca nasceu em Santos e desde sempre torceu para o Peixão. Por muito tempo, morou em frente ao Alçapão e acompanhava tudo pela janela. Ney Latorraca chegou até mesmo a carregar o clube em seus personagens, como quando interpretou o santista André, na novela Um Sonho a Mais. Deixamos aqui esta homenagem ao célebre ator e a nossa força aos seus amigos, familiares e admiradores - escreveu o clube.

Ney Latorraca morreu em decorrência de uma sepse pulmonar, consequência do agravamento de um câncer de próstata. Ele estava internado desde o último dia 20 na Clínica São Vicente, no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro. Nascido na cidade de Santos, em 1944, o artista era torcedor fanático do Santos Futebol Clube.

O ator dedicou 60 anos de sua vida à carreira, fazendo grande sucesso na TV, no teatro e no cinema com personagens como Vlad, da novela "Vamp" e "Barbos", da "TV Pirata".

