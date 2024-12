Mário Jorge relembra atitude de Filipe Luís: ‘É um querido, um cara muito especial’

Mário Jorge, técnico campeão com o Flamengo da Libertadores Sub-20, viu de longe a conquista rubro-negra do Mundial de Clubes da categoria. Na ocasião, o time carioca, treinado por Filipe Luís, bateu o Olympiacos, da Grécia, no Maracanã e ficou com o troféu. Desde então, Filipe assumiu a equipe principal e conquistou a Copa do Brasil. Ao Lance!, Mário, treinador da seleção sub-17 da Arábia Saudita, vê no colega de profissão potencial para se tornar um dos grandes nomes do Brasil.

- Não tenho dúvida disso. Um ídolo como jogador e tem tudo para se tornar um ídolo como treinador também. Acho que ele vai ter tempo e condição de fazer o trabalho efetivamente da forma que ele gostaria de fazer, e isso já tem reflexos - iniciou Mário Jorge.

- Acreditávamos que veríamos uma equipe com uma postura diferente, com uma atitude diferente dentro do campo. E foi isso que aconteceu. Assim, vejo um futuro próspero para o Filipe, ele tem tudo para ser um dos grandes treinadores brasileiros, não só o treinador do Flamengo, sendo um dos grandes treinadores brasileiros - completou.

Mário Jorge parabeniza atitude de Filipe Luís em celebração

Por conta da ida de Mário Jorge para o futebol saudita, Filipe Luís, até então no sub-17, subiu para a categoria superior. Na coletiva de imprensa após o título do Mundial de juniores (sub-20), ele fez questão de enaltecer o trabalho feito pelo colega anteriormente. Para Mário, esse momento foi especial.

- O Filipe foi muito legal depois do Mundial, falando que eu tinha participação naquilo, foi uma herança que deixei. O Filipe é um querido, um cara muito especial, tenho um respeito e um carinho enorme por ele. Ter treinado ele e depois ser colega de sala dele de treinador foi muito bacaba - revelou.

Treinador em que se inspira

Assim como os jovens jogadores, que olham para os mais velhos como forma de inspiração, os treinadores também possuem essa característica. Segundo Mário Jorge, a sua inspiração é um grande conhecido do futebol mundial.

- Tenho lido bastante, pesquisado bastante. A liderança dele é uma coisa que me inspira muito, que eu tento estudar o máximo possível, que é o Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Mas, não só por esse momento. Ele é campeão em cinco ligas diferentes na Europa. Espanha, Itália, França, Inglaterra e Alemanha, então ele conseguiu performar e conquistar bons resultados nas principais ligas - detalhou.

Amigos de profissão que o ajudaram no início de carreira

Mário Jorge: Tenho três amigos que me ajudaram a dar um start na minha cabeça como treinador de futebol de campo, que são: Zé Ricardo, Maurício Barbieri e o Eduardo Barroca. Esses três caras trabalharam comigo em um projeto que tinha no Rio de Janeiro, o Audax Rio. Eles eram os treinadores. O Zé do sub-17, o Maurício era o treinador do profissional e o Barroca auxiliar dele. Tive a oportunidade de trabalhar com eles durante uma temporada cheia e um pouco mais da segunda temporada, até que aí começaram a sair. O Zé voltou para o Flamengo, o Barroca foi para o Botafogo e o Maurício foi para São Paulo. Enfim, uma série de coisas aconteceram ali pra que a gente se afastasse um pouco.

