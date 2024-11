Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (12/11/2024)

América-MG e Ituano se enfrentam pela Série B do Brasileirão (Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Nesta terça-feira (12), os jogos de hoje têm destaque com três confrontos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2025 também ocorre neste dia 12, com a Champions League Feminina e o Campeonato Uruguaio fechando os atrativos desta terça.

Pela Série B, Botafogo-SP e Ceará se enfrentam nesta terça; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 12 de novembro de 2024)

Brasileirão Série B

19h: América-MG x Ituano - Premiere

21h: Guarani x Amazonas - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

21h30: Botafogo-SP x Ceará - Premiere

➡️ Clique para assistir no Premiere

Champions League Feminina

14h45: Barcelona feminino x St. Pölten feminino - DAZN e Max

14h45: Juventus feminino x Arsenal feminino - DAZN

17h: Bayern feminino x Valerenga feminino - DAZN

17h: Manchester City feminino x Hammarby feminino - DAZN

➡️ Assista à Champions League na MAX com Prime Video

Campeonato Paulista 2025

19h: Sorteio da fase de grupos - CazéTV

➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Campeonato Uruguaio

19h: Deportivo Maldonado x Racing - Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Pela Série B do Brasileirão, iniciando por América-MG e Ituano, o Coelho é favorito para o confronto. Jogando em casa, o time mineiro é o nono colocado, já não tendo mais condições de subir de divisão, enquanto o clube do interior paulista briga contra o rebaixamento neste final de competição. Ainda assim, o América é o favorito.

Já na partida entre Guarani e Amazonas, as condições são parecidas com o jogo já citado. O Guarani é o último colocado e até pode se salvar, mas o cenário é muito difícil. Já o Amazonas está no meio da tabela na 11ª posição. Portanto, o clube do Norte do Brasil tem o favoritismo.

Fechando a rodada, Botafogo-SP e Ceará duelam, em partida que vale demais ao time cearense. Se vencer, o time de Fortaleza encosta no G4 da Série B, deixando viva a chama pela promoção de divisão. O clube também é o grande favorito para levar aos três pontos, mesmo jogando fora de casa.

Gosta de fazer aquela fezinha nos maiores campeonatos do mundo e está à procura dos melhores palpites? O Lance! tem um Canal GRÁTIS no Whatsapp onde você recebe muita informação, estatísticas e as melhores dicas com uma pitada de humor. Tudo para você ter a melhor experiência com jogos nacionais e internacionais!