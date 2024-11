Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (11/11/2024)

Santos e Coritiba se enfrentam pela Série B do Brasileirão (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/11/2024 - 00:02 • Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (11), mesmo com uma quantidade reduzida de partidas, os jogos de hoje têm destaque com a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com o principal confronto sendo entre Santos e Coritiba. Além disso, embates no Campeonato Argentino e no Campeonato Alemão Feminino completam os atrativos do dia.

Santos e Coritiba fazem o melhor confronto desta segunda; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Abner Dourado/AGIF)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 11 de novembro de 2024)

Brasileirão Série B

18h30: Vila Nova x Ponte Preta - Sportv e Premiere

21h: Coritiba x Santos - Sportv e Premiere

21h: Paysandu x Brusque - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

Campeonato Argentino

18h45: Lanús x Platense - ESPN 4 e Disney+

21h: Argentinos Juniors x Banfield - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão Feminino

14h: Essen x RB Leipzig feminino - DAZN

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Com o jogo entre Coritiba e Santos, mesmo que fora de casa, o time da baixada paulista é o grande favorito para a partida. Com o título da Série B praticamente garantido, o Peixe deve novamente levar os três pontos para casa para atingir seu objetivo máximo da temporada, para ficar cada vez mais perto da promoção para a primeira divisão.

Já o jogo entre Vila Nova e Ponte Preta tem vantagem para o time goiano. O Vila Nova está ainda na briga na parte de cima da tabela da Série B, enquanto o time de Campinas está na primeira posição da zona de rebaixamento, lutando para não cair. Com isso, jogando em casa, a equipe goiana começa na frente pelo retrospecto.

No último jogo da competição desta segunda-feira, Paysandu e Brusque fazem confronto pela parte de baixo da tabela. Mesmo assim, o time paraense é o favorito para ganhar a partida, já que o time catarinense é o atual penúltimo colocado da Série B.