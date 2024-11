Taça das Bolinhas: entenda a polêmica de São Paulo e Flamengo

O São Paulo tinha conquistado a taça em 2011, mas ela teve que ser devolvida (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 14:00 • Rio de Janeiro

São Paulo e Flamengo, finalistas da Copa do Brasil de 2023, são protagonistas de uma polêmica que envolve os clubes desde o século passado. A questão entre os dois times fez com que a Taça das Bolinhas ainda ficasse sem dono e envolve também o título do Campeonato Brasileiro de 1987; o Lance! mostra toda a história da Taça das Bolinhas.

A invenção da Taça das Bolinhas

A ideia da Taça das Bolinhas nasceu no meio da década de 70, em 1975, quando a Caixa Econômica Federal, em parceria com a então organização que regia o futebol nacional, a CBD (Confederação Brasileira de Desportos), uma taça, chamada de Copa Brasil, para o clube que fosse pela primeira vez tricampeão seguido nacional ou pentacampeão de forma alternada.

No entanto, o título da Copa União de 1987 fez com que a entrega desta condecoração da CBD ainda não tenha um dono. Com o título do Campeonato Brasileiro do Flamengo em 2009, a CBF reconhecia o Rubro-Negro apenas como pentacampeão nacional, com o Sport sendo o campeão de 1987. Com isso, o São Paulo levaria a taça por ter ganhado cinco títulos do Brasileirão (1977, 1986, 1991, 2006 e 2007) antes do clube da Gávea. Assim, o Tricolor Paulista levou, em 14 de fevereiro de 2011, o título, entregue pela Caixa.

A polêmica que envolveu os clubes

O Flamengo entendeu a entrega da Taça das Bolinhas ao São Paulo como uma retaliação da CBF pelo fato do clube não ter votado no candidato indicado pela instituição para o novo presidente do Clube dos 13. Fábio Koff, que foi o representante eleito, manifestou interesse em dividir a taça entre os dois times.

Com isso, no dia 21 de fevereiro de 2011, a CBF passou a reconhecer o Flamengo como campeão nacional de 1987, e no dia seguinte, a justiça determinou que o clube paulista deveria devolver a taça para a Caixa Econômica Federal. No entanto, o São Paulo revogou a decisão, mas acabou devolvendo o prêmio em março daquele ano, depois de longa briga judicial.

O atual cenário do troféu

Em 2019, a justiça determinou que a Caixa deveria entregar a Taça da Bolinhas para a posse da CBF, mas nunca foi estipulado um prazo para que a instituição bancária realizasse essa entrega, o que ainda não aconteceu. Assim, o troféu criado ainda na década de 1970 não possui um clube que a tenha em sua sala de condecorações.

No entanto, em maio de 2024, a justiça negou um pedido do Flamengo, que ainda cabe recurso, para reconhecer o título nacional de 1987, o que levaria o Sport ser o grande campeão brasileiro daquele ano. Caso essa decisão realmente for concretizada, a taça passaria a ser do Tricolor.