Onde assistir aos jogos de hoje (10/10/2024)

O Brasil enfrenta o Chile pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo (Foto: Luis Garcia/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 00:01 • Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira (10), os destaques dos jogos de hoje ficam com os confrontos entre seleções, no início da data Fifa. Na América do Sul, a Seleção Brasileira enfrenta o Chile, na casa do seu adversário, enquanto Itália e Bélgica fazem a melhor partida da Liga das Nações no continente europeu.

O Brasil já encerrou sua preparação para encarar o Chile; veja os destaques dos jogos de hoje (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir (quinta-feira, 10 de outubro de 2024)

Eliminatórias Sul-Americanas

17h: Bolívia x Colômbia - Sportv 2

18h: Venezuela x Argentina - Sportv

18h: Equador x Paraguai - Sportv 3

21h: Chile x Brasil - Globo e Sportv

➡️ Clique para assistir no SporTV

Liga das Nações

13h: Letônia x Macedônia do Norte (C) - Sportv 2

13h: Moldávia x Andorra (D) - Sportv 3

15h45: Israel x França (A) - Disney+

15h45: Itália x Bélgica (A) - Disney+

15h45: Inglaterra x Grécia (B) - Sportv

15h45: Áustria x Cazaquistão (B) - Disney+

15h45: Finlândia x Irlanda (B) - Disney+

15h45: Noruega x Eslovênia (B) - ESPN 2 e Disney+

15h45: Ilhas Faroé x Armênia (C) - Disney+

15h45: Gibraltar x San Marino (D) - Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Brasileirão de Aspirantes Sub-23

15h: CRB sub-23 x Botafogo sub-23 - CRB Play (YouTube)

15h30: Criciúma sub-23 x Santos sub-23 - TV Tigre | Estrela Bet (YouTube)

16h: Fortaleza sub-23 x Vitória sub-23 - TV Leão Novibet (YouTube)

18h: RB Bragantino sub-23 x Vila Nova sub-23 - Massa Bruta TV (YouTube)

Eliminatórias da Oceania

1h: Nova Caledônia x Papua-Nova Guiné - FIFA+

4h: Ilhas Salomão x Fiji - FIFA+

23h: Nova Zelândia x Taiti - FIFA+

Eliminatórias Asiáticas

6h10: Austrália x China - Disney+

11h: Jordânia x Coréia do Sul - ESPN 4 e Disney+

11h: Uzbequistão x Irã - Disney+

15h: Arábia Saudita x Japão - ESPN 4 e Disney+

Liga das Nações da Concacaf

16h30: Guiana Francesa x Honduras - Concacaf (YouTube)

17h: Cuba x Trinidad e Tobago - Concacaf (YouTube)

17h: Bonaire x Montserrat - Concacaf (YouTube)

22h: São Vicente e Granadinas x El Salvador - Concacaf (YouTube)

23h: Nicarágua x Jamaica - Concacaf (YouTube)

Amistoso de Seleções

14h30: Liechtenstein x Hong Kong - Disney+

Copa Libertadores Feminina

18h30: Santa Fé feminino x Ferroviária feminino - Sportv, CazéTV e Canal GOAT

18h30: Independiente Dragonas feminino x Peñarol feminino - Canal GOAT

21h: Santiago Morning feminino x Deportivo Cali feminino - Canal GOAT

21h: Guaraní-PAR feminino x Alianza Lima feminino - Canal GOAT

➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Campeonato Colombiano

20h30: Independiente Medellín x Alianza FC - Fanatiz