Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (08/12/2024)

Neste domingo (08), os jogos de hoje têm destaque no encerramento do Brasileirão. Botafogo e Palmeiras ainda disputam o título e fazem a decisão do campeonato. Além disso, Chelsea e Tottenham também fazem clássico na Premier League. Outros jogos pelos campeonatos europeus também são atrativos. Gabriel Bortoleto corre neste domingo para tentar se sagrar campeão da Fórmula 2.

Chelsea e Tottenham fazem clássico pela Premier League; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 08 de dezembro de 2024)

Brasileirão

16h: Atlético-MG x Athletico-PR - Premiere

16h: Bahia x Atlético-GO - Premiere

16h: Botafogo x São Paulo - Premiere

16h: Cuiabá x Vasco - Premiere

16h: Flamengo x Vitória - Premiere

16h: Fortaleza x Internacional - Premiere

16h: Grêmio x Corinthians - Premiere

16h: Juventude x Cruzeiro - Premiere

16h: Palmeiras x Fluminense - Premiere

16h: RB Bragantino x Criciúma - Premiere

Campeonato Inglês

11h: Fulham x Arsenal - Disney+

11h: Ipswich x Bournemouth - Disney+

11h: Leicester x Brighton - ESPN e Disney+

13h30: Tottenham x Chelsea - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

8h30: Fiorentina x Cagliari - Disney+

11h: Hellas Verona x Empoli - Disney+

14h: Venezia x Como - Disney+

16h45: Napoli x Lazio - Disney+

Campeonato Espanhol

10h: Leganés x Real Sociedad - ESPN 4 e Disney+

12h15: Athletic Bilbao x Villarreal - ESPN 4 e Disney+

14h30: Osasuna x Alavés - Disney+

17h: Atlético de Madrid x Sevilla - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão

11h30: Wolfsburg x Mainz - Onefootball

13h30: Hoffenheim x Freiburg - Onefootball

Campeonato Holandês

10h30: AZ x Ajax - ESPN 2 e Disney+

Fórmula 2

6h25: Corrida principal - Band e F1TV

Campeonato Inglês Feminino

9h: Manchester United feminino x Liverpool feminino - ESPN e Disney+

11h30: West Ham feminino x Crystal Palace feminino - Disney+

Campeonato Escocês

9h: Ross County x Rangers - Disney+

Campeonato Belga

9h30: Royal Antwerp x Charleroi - Disney+

14h30: Anderlecht x Beerschot - Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

9h30: Fortuna Dusseldorf x Eintracht Braunschweig - Onefootball

9h30: Hamburgo x SV Darmstadt 98 - Onefootball

9h30: Jahn Regensburg x Koln - Onefootball

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

10h: Racing Ferrol x Real Oviedo - Disney+

12h15: Malaga x Almería - Disney+

14h30: Albacete x Castellón - Disney+

14h30: Burgos x Eldense - Disney+

Campeonato Alemão Feminino

10h: Werder Bremen fem x Freiburg fem - DAZN

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

12h: West Brom x Sheffield United - Disney+

Campeonato Turco

10h: Sivasspor x Galatasaray - Disney+

13h: Basaksehir x Hatayspor - Disney+

Campeonato Austríaco

13h: Austria Vienna x Altach - Onefootball

Campeonato Ucraniano

13h: Dínamo de Kiev x Oleksandria - Onefootball

Campeonato Polonês

13h30: Zaglebie x Legia Warszawa - Onefootball

Campeonato Português

15h: Casa Pia x AVS - Disney+

Campeonato Argentino

17h: Gimnasia La Plata x Talleres - Disney+

19h15: River Plate x Rosario Central - ESPN 4 e Disney+

21h: Newell's Old Boys x Boca Juniors - ESPN 4 e Disney+