Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (05/12/2024)

Nesta quinta-feira (5), os destaques dos jogos de hoje ficam com os confrontos da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro: Fluminense x Cuiabá e Athletico-PR x RB Bragantino. Na Europa, o grande atrativo fica com o embate entre Lazio e Napoli, pela Copa da Itália. Outros jogos de campeonatos e copas europeias fecham o dia.

Pela Copa da Itália, o Napoli, atual líder da Série A italiana, enfrenta a Lazio, no grande confronto europeu desta quinta; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 05 de dezembro de 2024)

Brasileirão

20h: Fluminense x Cuiabá - Sportv e Premiere

20h: Athletico-PR x RB Bragantino - CazéTV e Rede Furacão

Campeonato Inglês

16h30: Fulham x Brighton - ESPN 4 e Disney+

17h15: Bournemouth x Tottenham - Disney+

Copa da Itália

17h: Lazio x Napoli - CazéTV

Campeonato Português

17h15: Moreirense x Sporting - ESPN 2 e Disney+

Copa do Rei da Espanha

15h: Cacereño x Atlético de Madrid - ESPN 2 e Disney+

15h: Ceuta x Osasuna - Disney+

15h: Orihuela x Getafe - Disney+

17h: Olot x Sevilla - Disney+

17h: Conquense x Real Sociedad - Disney+

17h: Minera x Alavés - Disney+

Copa da AFC

07h: Muang Thong x Jeonbuk Motors - Disney+

Copinha Feminina

11h: Minas feminino sub-20 x Botafogo-PB feminino sub-20 - Paulistão (YouTube)

15h: Palmeiras feminino sub-20 x Flamengo feminino sub-20 - Record News, BandSports, Rede Vida+ e Paulistão (YouTube)

17h45: Internacional feminino sub-20 x Vila Nova feminino sub-20 - Paulistão (YouTube)

20h: São Paulo feminino sub-20 x RB Bragantino feminino sub-20 - BandSports, Rede Vida+ e Paulistão (YouTube)

Campeonato Ucraniano

13h: Shakhtar Donetsk x Vorskla Poltava - OneFootball

Copa da Bélgica

16h30: Anderlecht x Westerlo - Disney+