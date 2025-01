Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (04/01/2025)

Neste sábado (04), os jogos de hoje têm destaque com as rodadas dos campeonatos europeus, com os grandes atrativos do dia sendo duelos pela Premier League, Campeonato Italiano e da Copa do Rei. Além disso, no Brasil, confrontos pela Copa do Nordeste e da Copinha fecham o dia.

continua após a publicidade

Pela Copa do Rei, o Barcelona visita o Barbastro; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 04 de janeiro de 2025)

Campeonato Inglês

9h30 - Tottenham x Newcastle - ESPN e Disney+

12h - Bournemouth x Everton - Disney+

12h - Aston Villa x Leicester - ESPN 4 e Disney+

12h - Crystal Palace x Chelsea - ESPN e Disney+

12h - Manchester City x West Ham - Disney+

12h - Southampton x Brentford - Disney+

14h30 - Brighton x Arsenal - Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Campeonato Italiano

11h - Venezia x Empoli - Disney+

14h - Fiorentina x Napoli - ESPN 4 e Disney+

16h45 - Hellas Verona x Udinese - Disney+

Copa do Rei da Espanha

11h30 - Huesca x Real Bétis - ESPN 2 e Disney+

12h30 - Tenerife x Osasuna - Disney+

13h30 - Almería x Sevilla - Disney+

15h - Barbastro x Barcelona - ESPN e Disney+

17h30 - Marbella x Atlético de Madrid - ESPN e Disney+

17h30 - Logrones x Athletic Bilbao - Disney+

continua após a publicidade

Copa do Nordeste

16h - Santa Cruz x Treze - Premiere

16h - Sergipe x ASA - Premiere

16h - Juazeirense x Fluminense-PI - Premiere

16h - CSA x Barcelona de Ilhéus - Premiere

19h30 - Botafogo-PB x Maranhão - Premiere

19h30 - Retrô x Moto Club - Premiere

19h30 - Ferroviário x Santa Cruz-RN - Premiere

19h30 - ABC x Maracanã - Premiere

➡️Clique para assistir no Premiere

Copinha

12h45 - Nacional-SP x Canaã - Paulistão (Youtube)

12h45 - Flamengo-SP x Barra - Paulistão (Youtube)

13h - União Suzano x RB Bragantino - Paulistão (Youtube)

13h - Cuiabá x Ponte Preta - Paulistão (Youtube)

13h - Ibrachina x Monte Roraima - Paulistão (Youtube)

13h - Aster Itaquá x Dourados - Paulistão (Youtube)

13h - Sfera x Estrela de Março - Paulistão (Youtube)

13h - Taubaté x Marcílio Dias - Paulistão (Youtube)

13h - Votoraty x Genus - Paulistão (Youtube)

14h45 - Capivariano x Madureira - Paulistão (Youtube)

15h - Vasco x XV de Piracicaba - CazéTV

15h - Internacional x América-SE - Sportv

15h15 - ABC x Novorizontino - Paulistão (Youtube)

15h15 - Vila Nova x Falcon - Paulistão (Youtube)

15h15 - Goiás x Internacional de Minas - Paulistão (Youtube)

15h15 - Náutico x Araguacema - Paulistão (Youtube)

15h15 - América-MG x Piauí - Paulistão (Youtube)

15h15 - Avaí x União-TO - Paulistão (Youtube)

15h15 - Santa Fé x Iape - Paulistão (Youtube)

16h45 - XV de Jaú x Picos - Paulistão (Youtube)

17h - Bahia x Sergipe - Paulistão (Youtube)

17h - Itapirense x América-RJ - Paulistão (Youtube)

19h - São Paulo x Serra Branca - Sportv

19h15 - Atlético-GO x Portuguesa - Paulistão (Youtube)

19h15 - Santo André x Rio Branco-AC - Paulistão (Youtube)

21h30 - Corinthians x Porto Velho - Sportv

continua após a publicidade

➡️Clique para assistir no SporTV

Campeonato Francês

17h - Lyon x Montpellier - CazéTV

➡️30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

Campeonato Português

15h - Benfica x Braga - ESPN 2 e Disney+

17h30 - Boavista x Arouca - Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

9h30 - Blackburn Rovers x Burnley - Disney+

12h - Watford x Sheffield United - Disney+

Campeonato Turco

13h - Galatasaray x Goztepe - Disney+

14h - Samsunspor x Trabzonspor - Disney+