Por onde anda Gabriel Vasconcelos, artilheiro da Copinha de 2015?

Gabriel Vasconcelos marcou seu nome na história da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao ser artilheiro da edição de 2015, a Copinha, jogando pelo Corinthians. Naquele ano, ele liderou o ataque da equipe alvinegra com sua velocidade e faro de gol, contribuindo significativamente para o título do Timão na principal competição de base do Brasil. O Lance! te conta por onde anda Gabriel Vasconcelos.

O atacante chamava atenção não apenas pela capacidade técnica, mas também pela frieza na hora de finalizar. Após o sucesso na Copinha, Gabriel foi promovido ao elenco principal do Corinthians, mas encontrou dificuldades para se firmar entre os profissionais.

Transição e empréstimos

Apesar da grande expectativa, Gabriel Vasconcelos enfrentou obstáculos para conquistar espaço no Corinthians. O clube optou por emprestá-lo para ganhar mais experiência em equipes menores, o que marcou o início de uma trajetória de empréstimos.

Em 2016, Gabriel passou por clubes como América-RJ e Joinville. Nos anos seguintes, ele teve oportunidades no Oeste, Ponte Preta e São Bento, acumulando atuações regulares, mas sem conseguir se estabelecer definitivamente em nenhuma dessas equipes.

Em 2020, o atacante seguiu para o futebol internacional, atuando pelo York9, do Canadá. Sua experiência fora do Brasil ampliou sua visão de jogo, mas não foi suficiente para recolocá-lo nos holofotes do futebol nacional.

Por onde anda Gabriel Vasconcelos?

Em 2022, Gabriel Vasconcelos iniciou uma nova etapa de sua carreira ao se transferir para o Al Ittihad, dos Emirados Árabes Unidos. Lá, ele teve bons momentos, mostrando a habilidade que o destacou na base do Corinthians. No entanto, a passagem pelo clube foi breve, e em 2024, ele se transferiu para o Bahrain SC, no Bahrein, onde segue atualmente.

Mesmo com altos e baixos ao longo da carreira, Gabriel Vasconcelos continua determinado a mostrar seu talento e retomar o brilho que o destacou como artilheiro da Copinha.

Clubes da carreira de Gabriel Vasconcelos

2016–2019: Corinthians

2016: América-RJ (empréstimo)

2016: Joinville (empréstimo)

2017: Oeste (empréstimo)

2018: Ponte Preta (empréstimo)

2018: São Bento (empréstimo)

2019: Oeste (empréstimo)

2020: York9

2021: Sampaio Corrêa

2022–2024: Al Ittihad

2024: Bahrain SC