Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (02/12/2024)

Nesta segunda-feira (02), os jogos de hoje têm destaque a final da Copa do Brasil Sub-20, entre São Paulo e Palmeiras, em jogo único. Além disso, algumas partidas do futebol europeu, com o maior atrativo sendo entre Roma e Atalanta, na Itália, e partidas na Champions League Asiática, fecham o dia.

Depois de eliminar o Bahia na semifinal da competição, o São Paulo vai enfrentar o Palmeiras na final da Copa do Brasil Sub-20; confira os destaques dos jogos de hoje (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 02 de dezembro de 2024)

Copa do Brasil Sub-20 (Final)

20h: São Paulo sub-20 x Palmeiras sub-20 - Sportv

Campeonato Italiano

16h45: Roma x Atalanta - Disney+

LaLiga

17h: Sevilla x Osasuna - ESPN 4 e Disney+

Champions League da Ásia

13h: Al Ahli x Esteghlal - Disney+

15h: Al Nassr x Al Sadd - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

17h45: Porto x Casa Pia - ESPN 3 e Disney+

Copinha Feminina

11h: Botafogo-PB feminino sub-20 x Flamengo feminino sub-20 - Paulistão (YouTube)

15h: Palmeiras feminino sub-20 x Minas Icesp feminino sub-20 - BandSports, Paulistão (YouTube) e Redevida+

17h45: Vila Nova feminino sub-20 x RB Bragantino feminino sub-20 - Paulistão (YouTube)

20h: São Paulo feminino sub-20 x Internacional feminino sub-20 - BandSports, Paulistão (YouTube) e Redevida+

Campeonato Turco

14h: Fenerbahçe x Gaziantep - Disney+

14h: Hatayspor x Besiktas - Disney+

Amistosos Femininos

16h30: Alemanha feminino x Itália feminino - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Argentino

17h: Barracas Central x Tigre - Disney+

19h15: Platense x Unión de Santa Fé - Disney+

21h30: Independiente Rivadavia x Argentinos Juniors - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Uruguaio

19h: Deportivo Maldonado x Danubio - Disney+