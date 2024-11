Por onde anda Túlio Maravilha, ex-atacante do Botafogo?

Túlio Humberto Pereira da Costa, mais conhecido como Túlio Maravilha, é uma das figuras mais carismáticas e emblemáticas do futebol brasileiro. O atacante marcou seu nome na história do Botafogo com gols decisivos e um estilo irreverente que conquistou a torcida. Túlio se destacou pelo faro de gol e pela personalidade marcante, sendo uma peça fundamental no título do Campeonato Brasileiro de 1995 pelo Botafogo, além de acumular passagens por diversos clubes ao longo de sua longa carreira pelo futebol nacional. O Lance! te conta por onde anda Túlio Maravilha.

Ao todo, Túlio passou por mais de 30 clubes e alcançou a impressionante marca de 1.000 gols, segundo suas próprias contas, entrando para um seleto grupo de goleadores históricos. Após pendurar as chuteiras, ele continuou próximo do futebol, mas também se aventurou na política e em projetos midiáticos.

A trajetória de Túlio Maravilha no futebol

Túlio começou sua carreira no Goiás, onde rapidamente chamou a atenção por seu talento como goleador. Sua passagem pelo clube foi marcada por títulos estaduais e atuações que o levaram à Seleção Brasileira. Em 1994, Túlio chegou ao Botafogo, onde viveu o auge de sua carreira. Com a camisa alvinegra, ele foi o principal nome da equipe no título brasileiro de 1995, liderando o ataque com gols decisivos e declarações ousadas que cativaram os torcedores.

Além do Botafogo, Túlio passou por grandes clubes brasileiros, como Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Vila Nova, e também teve experiências internacionais, jogando na Suíça, na Hungria e nos Emirados Árabes Unidos. Apesar de alternar entre altos e baixos ao longo da carreira, ele manteve a fama de artilheiro e showman, sempre garantindo seu espaço nos holofotes.

Nos últimos anos como jogador, Túlio se dedicou à busca pela marca de 1.000 gols. Ele participou de amistosos e jogos por clubes menores para alcançar o feito, encerrando a carreira oficialmente em 2019, aos 50 anos.

Por onde anda Túlio Maravilha?

Após a aposentadoria, Túlio Maravilha seguiu uma trajetória diversificada. Ele se aventurou na política, sendo eleito vereador em Goiânia em 2012, e também participou de diversos programas de TV, aproveitando sua popularidade e habilidade como comunicador. Túlio também realiza palestras motivacionais, onde compartilha lições de sua trajetória como jogador e motivador.

Além disso, ele continua ligado ao futebol por meio de eventos e partidas comemorativas. Túlio frequentemente participa de jogos festivos e homenagens organizadas por clubes onde se destacou, como o Botafogo. O ex-atacante mantém um estilo de vida ativo e costuma interagir com seus fãs nas redes sociais, relembrando momentos de sua carreira e compartilhando histórias marcantes.

Atualmente, Túlio reside em Goiânia, onde concilia sua vida familiar com atividades públicas e esportivas. Ele também é convidado para eventos esportivos e entrevistas, onde revive o impacto de sua carreira e reflete sobre o futebol brasileiro.

Clubes em que Túlio Maravilha jogou:

1988–1992: Goiás

1992–1993: Sion (Suíça)

1994–1996: Botafogo

1997: Corinthians

1997: Vitória

1998: Botafogo

1999: Fluminense

1999: Cruzeiro

1999: Vila Nova

2000: São Caetano

2000: Botafogo

2001: Vila Nova

2001: Santa Cruz

2002: Újpest (Hungria)

2002–2003: Brasiliense

2003: Atlético Goianiense

2003: Tupy

2004: Jorge Wilstermann (Bolívia)

2004: Anapolina

2004–2005: Volta Redonda

2005: Juventude

2006: Al Shabab (Arábia Saudita)

2006: Volta Redonda

2006: Fast

2006–2007: Canedense

2007–2008: Vila Nova

2009: Itumbiara

2009: Goiânia

2009–2010: Botafogo

2010: Potyguar Seridoense

2011: Barras

2011: Canedense

2011: Bonsucesso

2012: CSE

2012: Tanabi

2012: Botafogo

2013: Vilavelhense

2014: Araxá

2018: Atlético Carioca

2018–2019: Taboão da Serra

2022: Sport-ES