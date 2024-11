Por onde anda Danrlei, ex-goleiro do Grêmio?

Danrlei de Deus Hinterholz, conhecido como Danrlei, é lembrado como um dos maiores ídolos da história do Grêmio. O ex-goleiro defendeu o clube gaúcho por mais de uma década, acumulando títulos importantes e marcando época com sua habilidade e liderança. Durante os anos 1990, Danrlei foi peça-chave nas conquistas da Libertadores de 1995 e do Campeonato Brasileiro de 1996, consolidando seu nome entre os maiores da posição no futebol nacional. O Lance! te conta por onde anda Danrlei.

Após deixar os gramados, Danrlei ingressou na política e se afastou do dia a dia do futebol. No entanto, sua relação com o Grêmio permanece viva, e ele é frequentemente lembrado pelos torcedores como um dos grandes símbolos da história do clube.

A trajetória de Danrlei no futebol

Danrlei começou sua carreira nas categorias de base do Grêmio e foi promovido ao time principal em 1993. Desde então, ele assumiu a posição de titular e se tornou uma referência na equipe, sendo reconhecido por suas defesas decisivas em momentos críticos. Sua atuação na final da Libertadores de 1995, contra o Atlético Nacional, é uma das mais lembradas pelos torcedores gremistas.

Ao longo de sua passagem pelo Grêmio, Danrlei conquistou inúmeros títulos, incluindo cinco Campeonatos Gaúchos, a Libertadores de 1995, o Campeonato Brasileiro de 1996, a Recopa Sul-Americana de 1996 e duas Copas do Brasil. Além de suas conquistas, Danrlei acumulou uma impressionante marca de mais de 600 partidas pelo clube, tornando-se um dos atletas com mais jogos na história do Grêmio.

Após deixar o Grêmio em 2003, Danrlei passou por diversos clubes, como Fluminense, Atlético-MG e São José-RS, antes de encerrar sua carreira no futebol profissional em 2009.

Por onde anda Danrlei?

Após se aposentar, Danrlei optou por uma trajetória diferente, dedicando-se à política. Ele foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul em 2010 e segue ativo na vida pública, focando em projetos relacionados ao esporte e à educação.

Embora tenha se distanciado do futebol profissional, Danrlei ainda mantém uma relação próxima com o Grêmio e frequentemente participa de eventos comemorativos e homenagens organizadas pelo clube. Ele também é figura presente em encontros com torcedores e jogos festivos, reforçando sua conexão com a história gremista.

Além de sua atuação na política, Danrlei é convidado para eventos esportivos e entrevistas, onde relembra momentos marcantes de sua carreira e comenta o atual cenário do futebol brasileiro. Sua trajetória continua sendo uma inspiração para jovens atletas, especialmente para aqueles que sonham em seguir a posição de goleiro.

Clubes em que Danrlei jogou:

1993–2003: Grêmio

2004: Fluminense

2004–2005: Atlético Mineiro

2006: Beira-Mar

2007: São José-RS

2007: Remo

2009: Brasil de Pelotas