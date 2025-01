Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje (01/01/2025)

Nesta quarta-feira (01), primeiro dia de 2025, os jogos de hoje têm destaque com partidas pela Inglaterra. O grande atrativo fica por conta do confronto entre Brentford e Arsenal, pela Premier League, mas outras partidas pelas outras divisões do país britânico também movimentam o início do ano. Duelos pela Kings League fecham o dia.

continua após a publicidade

O Sunderland entra em campo nesta quarta contra o Sheffield United, pela Segunda Divisão do Campeonato Inglês; veja os destaques dos jogos de hoje (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 01 de janeiro de 2025)

Campeonato Inglês

14h30 - Brentford x Arsenal - ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

Kings League World Cup

12h00 - Japão x Itália - Disney+

13h00 - Uzbequistão x Arábia Saudita - Disney+

14h00 - Argentina x Espanha - Disney+

15h00 - Estados Unidos x México - Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

09h30 - Queens Park Rangers x Watford - Disney+

12h00 - Sheffield Wed x Derby County - Disney+

14h30 - Hull City x Middlesbrough - ESPN 4 e Disney+

17h00 - Sunderland x Sheffield Utd - ESPN e Disney+

continua após a publicidade

Campeonato Inglês (Quarta Divisão)

12h00 - Swindon Town x Colchester United - Disney+

Campeonato Inglês (Quinta Divisão)

12h00 - Jogos da Rodada 25 - DAZN

Campeonato Inglês (Sexta Divisão)

12h00 - Jogos da Rodada 24 - DAZN

Palpites do Lance! para os jogos de hoje

Nesta quarta-feira, o grande destaque dos jogos de hoje fica por conta do confronto entre Brentford e Arsenal, pela Premier League. A partida fecha a 19ª rodada da competição, podendo fazer com que os Gunners encostem um pouco mais no Liverpool. Com a vitória, o time de Londres pode chegar a vice-colocação, com 39 pontos. Já o Brentford está no meio da tabela, em 12º com 24 pontos.

Gosta de fazer aquela fezinha nos maiores campeonatos do mundo e está à procura dos melhores palpites? O Lance! tem um Canal GRÁTIS no Whatsapp onde você recebe muita informação, estatísticas e as melhores dicas com uma pitada de humor. Tudo para você ter a melhor experiência com jogos nacionais e internacionais!