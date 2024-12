Por onde anda Erik, artilheiro da Copinha de 2013?

Erik Lima, conhecido apenas como Erik, chamou a atenção do futebol brasileiro ao se destacar como artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013, a Copinha, pelo Goiás. A performance na Copinha garantiu sua promoção ao time principal do clube goiano, onde ele manteve um bom nível de atuações, consolidando-se como um dos jovens talentos do futebol nacional. O Lance! te conta por onde anda Erik.

Durante sua passagem pelo Goiás, Erik se tornou um dos principais jogadores da equipe, sendo eleito a revelação do Campeonato Brasileiro em 2014. Seu estilo de jogo, caracterizado por velocidade, habilidade e faro de gol, despertou o interesse de grandes clubes brasileiros.

Passagens por Palmeiras e Botafogo

Em 2016, Erik foi contratado pelo Palmeiras, mas enfrentou dificuldades para repetir o desempenho que teve no Goiás. Com poucas oportunidades no clube paulista, ele foi emprestado ao Atlético Mineiro e, posteriormente, ao Botafogo, onde viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira. No clube carioca, Erik foi peça-chave em algumas competições, conquistando a torcida com gols decisivos.

Jornada internacional

A carreira de Erik tomou um rumo internacional em 2019, quando foi emprestado ao Yokohama Marinos, do Japão. No clube japonês, ele contribuiu para a conquista do campeonato nacional, mostrando sua versatilidade e adaptabilidade em um novo ambiente.

Após o sucesso no Japão, Erik transferiu-se para o Changchun Yatai, da China, em 2021. Sua passagem pelo futebol chinês foi marcada por atuações consistentes, consolidando sua experiência em ligas internacionais. Em 2023, Erik retornou ao Japão para atuar pelo Machida Zelvia, continuando sua jornada no futebol asiático.

Por onde anda Erik?

Atualmente, Erik segue em atividade no Machida Zelvia, no Japão. Sua carreira, marcada por altos e baixos, reflete a trajetória de um jogador resiliente, que continua buscando oportunidades para brilhar dentro de campo.

Clubes da carreira de Erik

2013–2015: Goiás

2016–2021: Palmeiras

2018: Atlético Mineiro (empréstimo)

2018–2019: Botafogo (empréstimo)

2019–2020: Yokohama Marinos (empréstimo)

2021–2022: Changchun Yatai

2023–presente: Machida Zelvia