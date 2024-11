Jogo do Vasco hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jogo hoje, o Vasco encara o Atlético-GO pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Gigante da Colina conquistou os três pontos após vitória por 1 a 0. A partida terá início a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, com transmissão do serviço de Pay-per-view do Premiere e do SporTV. ➡️ Clique para assistir no Premiere ➡️ Clique para assistir no SporTV

O Vasco venceu o Dragão no primeiro turno; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Vasco chega para o jogo de hoje após ter perdido para o Corinthians, fora de casa, pelo placar de 3 a 1. A instabilidade do clube carioca foi tanta neste final do Brasileirão que a diretoria demitiu o técnico Rafael Paiva. Felipe irá comandar a equipe de forma interina. Nos últimos cinco jogos, são quatro derrotas e uma vitória, fazendo com que o Gigante da Colina ficasse na 11ª colocação do campeonato.

Já o Atlético-GO vem para esta partida após ter perdido para o Palmeiras, pelo placar de 1 a 0. A equipe goiana não tem mais chances de ficar na primeira divisão do Brasileirão. Nos últimos cinco confrontos, são três derrotas, uma vitória e um empate. O Atlético está na lanterna da competição e já pensa na Série B de 2025.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Vasco x Atlético-GO (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco x Atlético-GO

Brasileirão Série A - 36ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 30 de novembro, 21h30

📍 Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽Escalações prováveis de Vasco e Atlético-GO

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo (Maicon), Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Coutinho; Rayan, Vegetti, Leandrinho - Técnico: Felipe.

continua após a publicidade

Desfalques: Estrella, Adson e David (Lesionados).

Atlético-GO

Ronaldo; Bruno Tubarão, Martins, Alix Vinícius, Romão, Gabriel Baralha, Roni, Cruz, Rhaldney, Luiz Fernando, Hurtado - Técnico: Anderson Gomes.

Desfalques: Jorginho (Lesionado).