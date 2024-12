Jogo do Vasco hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jogo hoje, o Vasco encara o Atlético Mineiro pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Gigante da Colina foi superado pelo placar de 2 a 0. A partida terá início a partir das 19h, pelo horário de Brasília, com transmissão exclusiva do serviço de pay-per-view do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

Vasco e Atlético-MG também se encontraram nas semifinais da Copa do Brasil; confira as informações do jogo de hoje (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Vasco chega para o jogo de hoje depois de empatar o seu último confronto do Brasileirão, contra o lanterna da competição, Atlético-GO, pelo placar de 2 a 2. A equipe carioca vem em uma fase completamente instável, com quatro derrotas e um empate em suas últimas cinco partidas, não vencendo um jogo desde a 31ª rodada. O Gigante da Colina é o 12º colocado, com 44 pontos.

Já o Atlético-MG vem para esta partida após perder para o Juventude em seu último jogo, pelo placar de 3 a 2, jogando em sua casa. O Galo joga contra o Vasco em confronto direto por uma vaga na Copa Sul-Americana de 2025. A equipe mineira também vem de uma fase sem vitórias, com três empates e duas derrotas em seus últimos cinco confrontos, além de ter perdido a final da Copa do Brasil e da Libertadores.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Vasco x Atlético-MG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco x Atlético-MG

Brasileirão Série A - 37ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 04 de novembro, 19h

📍 Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Vasco e Atlético-MG

Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo, Lucas Piton (Leandrinho), Hugo Moura, Mateus Carvalho, Sforza, Coutinho, Rayan (Emerson Rodríguez) e Vegetti - Técnico: Felipe.

Desfalques: Adson, Estrella e David (Lesionados).

Atlético-MG

Everson, Lyanco (Saravia), Battaglia, Alonso, Guilherme Arana, Alan Franco, Fausto Vera, Scarpa, Deyverson, Paulinho e Hulk - Técnico: Gabriel Milito.

Desfalques: Cadu e Zaracho (Lesionados).