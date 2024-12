Jogo do São Paulo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jogo hoje, o São Paulo encara o Grêmio pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o Tricolor Paulista venceu o Imortal pelo placar de 1 a 0. A partida terá início a partir das 16h, pelo horário de Brasília, com transmissão da Globo e do serviço de Pay-per-view do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

Confira todas as informações do jogo do São Paulo deste domingo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O São Paulo chega para o jogo de hoje após empatar em casa contra o Atlético-MG, pelo placar de 2 a 2. Nos últimos cinco confrontos da equipe pelo Brasileirão, são duas vitórias e três empates, fazendo com que o Tricolor chegasse à quinta posição do campeonato, com 59 pontos, já garantindo uma vaga na próxima Copa Libertadores.

Já o Grêmio vem para esta partida depois de empatar o seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, pelo placar de 1 a 1. Nas suas últimas cinco partidas pela competição, são três empates, uma derrota e uma vitória. Com isso, o Imortal ficou na 14ª posição, com 41 pontos somados até esse momento.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Grêmio x São Paulo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x São Paulo

Brasileirão Série A - 36ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 01 de dezembro, 16h

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Globo e Premiere



⚽Escalações prováveis de Grêmio e São Paulo

Grêmio

Marchesín; João Pedro, Geromel, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Aravena, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite - Técnico: Renato Portaluppi.

Desfalques: Rodrigo Ely e Kannemann (Lesionados).

São Paulo

Rafael; Igor Vinicius, Ruan, Alan Franco e Patryck; Luiz Gustavo e Marcos Antônio; Lucas Moura e Luciano; Ferreira e Calleri - Técnico: Luís Zubeldía.

Desfalques: Jamal Lewis, Liziero e Welington (Lesionados).