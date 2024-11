Com Zubeldía, São Paulo voltar a melhorar pontuação na Série A

A três rodadas do fim do Brasileirão, o São Paulo está garantido na fase de pré-Libertadores da próxima temporada e terminará o ano, pelo menos, na 6ª colocação da tabela. A posição é a melhor que o Tricolor alcança desde 2020, quando terminou a Série A como 4º colocado. Após três temporadas seguidas com um desempenho abaixo do esperado nos pontos corridos, o clube volta a crescer sua pontuação e melhora o desempenho na liga nacional. Neste ano, sob comando de Luis Zubeldía.

O resultado garante a permanência do treinador para a próxima temporada e o trabalho é encarado de forma satisfatória pela diretoria tricolor. O próprio diretor Carlos Belmonte, diretor do clube, cravou que o técnico do argentino é bem avaliado e que resultados ainda melhores serão cobrados na próxima temporada. Mesmo assim, Zubeldía termina o ano de 2024 e inicia 2025 sob questionamentos de parte da torcida.

Ao comparar com as pontuações dos últimos anos, a temporada 2020 terminou numericamente à frente, mas com o sentimento de fracasso depois de encarar uma longa sequência de derrotas e perder o título do Brasileirão daquele ano. O time era comandado por Fernando Diniz.

Até a 35ª rodada, o Tricolor havia somado 60 pontos, um a mais que a pontuação deste ano, e terminou a competição com 66 pontos somados. Restando três jogos, o time ainda pode superar essa pontuação e terminar 2024 com a maior pontuação dos últimos dez anos na Série A.

No triênio entre 2021 e 2023, o São Paulo terminou fora do G6 e sua maior pontuação foi 54 pontos, conquistada em 2022. No último ano, a conquista da Copa Do Brasil tirou o peso do desempenho abaixo na disputa da Série A. Nesse período, o time chegou a flertar em parte da competição com a zona do rebaixamento. Foi o caso de 2021, quando o São Paulo era 16º colocado na 35ª rodada.

Naquele ano, o time passou pelas mãos de Vizolli, Hernán Crespo e Rogério Ceni. Agora, a equipe parece ter encontrado mais estabilidade na gestão do treinador argentino.

O diretor Carlos Belmonte ressaltou que a eliminação nas copas não trazem um peso tão negativo ao trabalho de Zubeldía, que levou o Tricolor às quartas de final da Copa do Brasil e Libertadores e foi eliminado pelos finalistas Atlético Mineiro e Botafogo nas duas competições.

Por outro lado, o desempenho também evidencia alguns pontos que precisam ser melhorados para disputa da próxima temporada. O setor ofensivo, por exemplo, tem gerado menos gols ao time do que em anos anteriores. Em comparação com a campanha de 2022, o São Paulo tem cinco gols a menos e também sofreu um a menos nesta temporada. Em um ano com Calleri, principal referência do ataque, marcando menos gols, Zubeldía não descarta a possibilidade de buscar mais uma alternativa no ataque para 2025.

- Os dois são muito importantes e estou contente pelos dois. Quando precisei do André, ele jogou bem. Trabalha muito bem. Não é fácil ser reserva de um jogador tão importante para o clube como o Jonathan (Calleri). [...] As temporadas são longas, então se queremos ganhar uma copa ou ter um Brasileirão competitivo – e estamos tendo um Brasileirão bem competitivo – isso nos obriga a ter atletas para diferentes situações que apareçam - destacou o treinador na coletiva após o empate com o Atlético-MG.

Apesar da sinalização do treinador, ainda é incerto se o São Paulo buscará, de fato, mais um nome para a posição. Isso porque o clube trabalha com a realidade de ter que negociar nomes para se adequar ao planejamento financeiro e deve terminar 2024 com déficit, segundo o próprio presidente Julio Casares. As posições vistas com mais urgência são as duas laterais e um meia armador.

A busca por uma reta final de Série A positiva e que impacte numa melhor pontuação inicia no próximo domingo (1), diante do Grêmio. o São Paulo vai a Porto Alegre encarar o adversário tricolor. Na sequência, recebe o Juventude na última partida do ano no MorumBis e termina a temporada contra o Botafogo no Rio de Janeiro.