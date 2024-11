Matemático analisa chances do São Paulo para Libertadores; confira

O São Paulo já tem garantido o 6º lugar no Campeonato Brasileiro deste ano. Após empatar com o Atlético-MG em casa e se firmar como um dos times da pré-Libertadores 2025, o Tricolor também confirmou que ficará, no mínimo, na 6ª posição após o empate entre Cruzeiro e Grêmio. Para esta reta final de três jogos, o matemático Tristão Garcia analisou as chances do Tricolor de chegar à fase de grupos da competição e as probabilidades de subir na tabela.

Segundo Tristão, os seis primeiros times da tabela estão definidos, podendo ainda alternar posições. Botafogo, Palmeiras, Internacional, Fortaleza, Flamengo e São Paulo são essas equipes. O Tricolor, entretanto, está muito atrás nas chances de chegar a um G4 na rodada final. Para isso, depende de vencer seus compromissos e por um tropeço dos rivais que estão acima.

— Dentro do pelotão de frente, apenas o Botafogo garantiu vaga direta via G-4. O restante disputa as outras vagas. O Palmeiras tem 99%, está praticamente garantido. Em seguida, vem o Fortaleza com 74%, Inter com 72%, Flamengo com 53% e o São Paulo com 2%. Esses lutam por G-4 - explicou o matemático.

Outro fator externo também pode impactar não na posição, mas no significado da posição ocupada pelo São Paulo. Caso fique em 6º, o Tricolor torce para um título do Botafogo na Libertadores. Sem o título do time carioca, as chances de uma vaga direta são de apenas 14%.

— Se o Botafogo ganhar (a Libertadores) como o Flamengo ganhou (a Copa do Brasil), eles deixam seis vagas diretas do Brasileiro. Então, o G-6 entra todo com vaga direta na Libertadores. Por isso, o São Paulo tem é que torcer para o Botafogo confirmar o título contra o Atlético Mineiro, porque o aí ele estará na certo Libertadores. A chance do São Paulo cai para pelo menos 14% se o Botafogo perder, em caso de G-5 - define Tristão Garcia.

O matemático alerta que, quando o assunto é G4, as chances do Tricolor são ínfimas. Apenas 2% de chance de probabilidade de chegar nesta posição. Por mais que hoje o São Paulo se veja distante daquilo que foi, por uma boa parte do campeonato, seu principal objetivo, a diretoria entende que o saldo final é positivo.

São Paulo garantiu vaga na Libertadores após vencer o Atlético-MG (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Não à toa, Luis Zubeldía seguirá no comando técnico do São Paulo. O diretor do clube, Carlos Belmonte, garantiu a permanência do treinador.

— Na nossa avaliação, o Zubeldía fez um trabalho muito bom. Um trabalho correto, levando onde a gente esperava que o time estivesse, principalmente no Campeonato Brasileiro. A gente está satisfeito com a posição que o Zubeldía nos colocou, a gente quer mais, mas está satisfeito com a posição, então o Zubeldía continua - explicou em entrevista à CNN.

São Paulo em campo

O próximo compromisso do Tricolor será contra o Grêmio no domingo (1), fora de casa, às 16h. O elenco ainda treina na sexta e no sábado antes de viajar para Porto Alegre.