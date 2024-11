Jogo do Santos hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Pela Série B, o Santos recebe o Vila Nova (Foto: Isabela Azine/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Santos encara o Vila Nova pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, as equipes acabaram empatando pelo placar de 1 a 1. A partida terá início a partir das 16h30, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV e do serviço de Pay-per-view do Premiere.

O Peixe recebe o Vila Nova pela 35ª rodada da Série B do Brasileiro; confira tudo sobre o jogo de hoje do Santos (Foto: Isabela Azine/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Santos chega para o jogo de hoje após vencer o Ituano na 34ª rodada da Série B, jogando fora de casa, pelo placar de 2 a 0. Com a vitória, o time da baixada santista se manteve na liderança da competição, com 62 pontos somados, dois a mais do que o Novorizontino, segundo colocado. Nos últimos cinco jogos do Peixe na competição, a equipe tem três vitórias e dois empates.

Já o Vila Nova chega para a partida de hoje após perder seu último jogo, contra o Avaí, pelo placar de 3 a 0, também fora de casa. Com a derrota, a equipe goiana ficou na sexta colocação do campeonato, com 52 pontos somados, sete a menos do que o Mirassol, primeiro time na zona de acesso para a primeira divisão nacional de 2025. Nos últimos cinco jogos, são duas vitórias e três derrotas.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Santos x Vila (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Santos x Vila Nova

Brasileirão Série B - 35ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 02 de novembro, 16h30

📍 Local: Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽Escalações prováveis de Santos e Vila Nova

Santos

Gabriel Brazão; Hayner (JP Chermont), João Basso, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano e Serginho; Guilherme e Wendel Silva - Técnico: Fábio Carille.

Desfalques: Equipe não tem suspensos ou lesionados.

Vila Nova

Denis Júnior; Elias, Dankler e Jemmes, Rhuan; Ralf, Igore Cristiano; Alesson, Gabriel Silva e Júnior Todinho - Técnico: Luizinho Lopes.

Desfalques: Equipe não terá desfalques para este jogo.