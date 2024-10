Sócio-torcedor do Santos: todas as informações do Sócio-Rei

O programa de sócio-torcedor do Santos oferece vantagens e descontos exclusivos para os torcedores. (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 18:31 • São Paulo

Para se tornar sócio-torcedor do Santos, basta acessar o site oficial do programa e seguir o processo de cadastro. O torcedor escolhe o plano que mais atende às suas necessidades e finaliza o processo com o preenchimento dos dados e o pagamento da primeira mensalidade. Após a ativação, o sócio-torcedor poderá aproveitar os benefícios exclusivos do Santos e ter prioridade na compra de ingressos para os jogos.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O valor de cada plano do Santos

O programa de sócio-torcedor do Santos oferece diversas categorias de planos para homens, mulheres e jovens, cada uma com benefícios diferenciados e preços mensais específicos. Confira as opções disponíveis:

Silver (Homem): O plano mais barato do Sócio-Rei custa R$ 27,00 por mês, com 50% de desconto no ingresso, 2 estrelas fixas no rating da Rede Santos+ e direito a voto após três anos de associação.

O plano mais barato do Sócio-Rei custa R$ 27,00 por mês, com 50% de desconto no ingresso, 2 estrelas fixas no rating da Rede Santos+ e direito a voto após três anos de associação. Gold (Homem): R$ 45,00 por mês, oferecendo 75% de desconto no ingresso, 3 estrelas fixas no rating da Rede Santos+ e direito a voto.

R$ 45,00 por mês, oferecendo 75% de desconto no ingresso, 3 estrelas fixas no rating da Rede Santos+ e direito a voto. Black (Homem): O plano mais caro do Sócio-Rei custa R$ 142,00 mensais, com 100% de desconto no ingresso, 4 estrelas fixas no rating da Rede Santos+ e direito a voto após três anos de associação.

O plano mais caro do Sócio-Rei custa R$ 142,00 mensais, com 100% de desconto no ingresso, 4 estrelas fixas no rating da Rede Santos+ e direito a voto após três anos de associação. Silver (Mulher): R$ 13,50 por mês, com 50% de desconto no ingresso, 2 estrelas no rating e direito a voto após três anos de associação.

R$ 13,50 por mês, com 50% de desconto no ingresso, 2 estrelas no rating e direito a voto após três anos de associação. Gold (Mulher): R$ 22,50 mensais, com 75% de desconto no ingresso, 3 estrelas no rating e direito a voto.

R$ 22,50 mensais, com 75% de desconto no ingresso, 3 estrelas no rating e direito a voto. Black (Mulher): R$ 71,00 por mês, com 100% de desconto no ingresso, 4 estrelas fixas no rating e direito a voto após três anos de associação.

R$ 71,00 por mês, com 100% de desconto no ingresso, 4 estrelas fixas no rating e direito a voto após três anos de associação. Silver (Juvenil): R$ 9,00 mensais, com 50% de desconto no ingresso e 2 estrelas no rating da Rede Santos+.

R$ 9,00 mensais, com 50% de desconto no ingresso e 2 estrelas no rating da Rede Santos+. Gold (Juvenil): R$ 15,00 por mês, oferecendo 75% de desconto no ingresso e 3 estrelas no rating.

R$ 15,00 por mês, oferecendo 75% de desconto no ingresso e 3 estrelas no rating. Black (Juvenil): R$ 47,30 mensais, com 100% de desconto no ingresso e 4 estrelas fixas no rating.

Quais são os benefícios do Sócio-Rei?

O sócio-torcedor do Santos conta com diversos benefícios de acordo com o plano selecionado. Entre os principais benefícios estão os descontos em ingressos para jogos do clube, que variam de 50% a 100%, dependendo do plano. Além disso, os sócios têm acesso a vantagens exclusivas e descontos na Rede Santos+, onde é possível acumular pontos e trocar por experiências únicas com o clube. Os associados nos planos Gold e Black contam com mais prioridade na compra de ingressos, garantindo o acesso antecipado. Além disso, aqueles que mantêm associação por mais de três anos ganham direito a voto nas decisões do clube.

Quantos sócios-torcedores o Santos tem?

O Santos conta atualmente com 46.500 sócios-torcedores no Sócio-Rei, o que demonstra o apoio fiel da torcida ao clube e fortalece as finanças da equipe. A base de sócios-torcedores do Santos é uma importante fonte de receita, possibilitando investimentos em infraestrutura e apoio ao time em todas as competições.