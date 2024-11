Jogo do Flamengo hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Em jogo hoje, o Flamengo encara o Fortaleza pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. No primeiro turno da competição, o time da Gávea acabou superado pelo placar de 2 a 1. A partida terá início a partir das 20h, pelo horário de Brasília, com transmissão do serviço de Pay-per-view do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere

Flamengo e Fortaleza duelam por posição no G4; confira as informações do jogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo chega para o jogo de hoje depois de ter vencido seu jogo contra o Cuiabá, por 2 a 1, jogando fora de sus domínios. A equipe treinada por Filipe Luís é a atual quinta colocada no Brasileirão, com 62 pontos somados, fazendo confronto direto pelo G4 contra seu rival desta terça. Nas últimas cinco rodadas, o time tem três vitórias, um empate e uma derrota.

Já o Fortaleza vem para esta partida após empatar com o Fluminense pelo placar de 2 a 2, jogando no Maracanã, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos pela competição, a equipe cearense possui duas vitórias e três empates. Com os resultados, o Fortaleza atingiu a quarta colocação no Brasileirão, com 64 pontos somados.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Fortaleza x Flamengo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Flamengo

Brasileirão Série A - 35ª rodada

🗓️ Data e horário: terça-feira, 26 de novembro, 20h

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Premiere

⚽Escalações prováveis de Fortaleza e Flamengo

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi, Eros Mancuso; Matheus Rossetto (Zé Welison), Hércules, Martínez; Marinho, Lucero e Moisés - Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques: Pedro Augusto (Lesionado).

Flamengo

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, De la Cruz (Alcaraz), Gerson; Michael (Plata), Bruno Henrique e Gabigol - Técnico: Filipe Luís.

Desfalques: Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Pedro, Arrascaeta e Viña (Lesionados); Fabrício Bruno e Evertton Araújo (Suspensos).