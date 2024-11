Flamengo tem sequência-chave por melhor colocação nos últimos três Brasileiros

O Flamengo terá sequência de dois confrontos diretos por posições na parte de cima da tabela do Brasileirão. Em quarto lugar com 62 pontos, a equipe enfrenta o Fortaleza, terceiro colocado com 64 pontos, na terça-feira (26), na Arena Castelão. Em seguida, no próximo domingo (1º), recebe o Internacional, atualmente o quinto e com a mesma pontuação do Rubro-Negro.

Com vaga direta na Libertadores garantida pelo título da Copa do Brasil e chance mínima de título, o Fla não tem muitas pretensões restantes no Campeonato Brasileiro. No entanto, sair vitorioso dos duelos com Leão do Pici e Colorado seria passo importante para garantir a melhor colocação do clube nos últimos três anos.

Caso conquiste os seis pontos nos próximos dois jogos, o Flamengo chegará na penúltima rodada na terceira colocação (o segundo lugar é possível, contando com duas derrotas do Botafogo e diferença de saldo de gols). A equipe comandada por Filipe Luís encerra ainda a campanha neste Brasileirão enfrentando Criciúma e Vitória, partidas nas quais é favorito.

A terceira colocação seria o melhor resultado do Fla na competição em três anos, desde o vice-campeonato em 2021. Em 2022 - quando foi campeão de Copa do Brasil e Libertadores -, terminou o Campeonato Brasileiro em quinto lugar. No ano passado, por sua vez, a quarta posição teve gosto amargo em uma temporada sem títulos de expressão.

Retornos importantes

O Flamengo conta com "reforços caseiros" para a reta final de Brasileirão. Léo Ortiz e Gerson, que estavam na Seleção Brasileira, ficam à disposição para enfrentar o Fortaleza. O mesmo vale para Plata e Varela, que estavam, respectivamente, com Equador e Uruguai na Data Fifa. Gabigol, afastado dos jogos contra Atlético-MG e Cuiabá, é outro retorno confirmado. Por fim, David Luiz, recuperado de virose, também deve voltar.

Além dos citados, o Rubro-Negro conta, atualmente, com três jogadores em processo de transição física: De la Cruz, Carlinhos e Luiz Araújo. Assim, esses nomes têm boas chances de aparecer na lista de relacionados do técnico Filipe Luís.

