Jogo do Flamengo hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Flamengo enfrenta o Peñarol pela segunda partida das quartas de final da Copa Libertadores da América. No primeiro confronto entre as equipes, o clube uruguaio venceu o time carioca em pleno Maracanã, pelo placar de 1 a 0. O segundo embate terá início a partir das 19h, pelo horário de Brasília, com transmissão da ESPN e da Disney+.

O Flamengo precisa vencer o jogo de hoje para se classificar para as semifinais da Libertadores (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Flamengo chega para o jogo de hoje pressionado após a derrota na primeira partida das quartas de fina da Libertadores. O revés de 1 a 0 para o Peñarol pressionou muito o técnico Tite com a torcida, que não melhorou o desempenho no Brasileirão na rodada do final de semana, perdendo para o Grêmio por 3 a 2. Para se classificar, o time da Gávea precisa de pelo menos dois gols de diferença no tempo normal, uma vitória por um gol leva a decisão aos pênaltis.

Já o Peñarol vem embalado pela vitória fora de casa na primeira partida do confronto. Jogando em casa, os uruguaios terão total apoio de sua torcida para confirmar a sua classificação às semifinais da Libertadores. Pelo Campeonato Uruguaio, a equipe goleou o Cerro por 5 a 0 no último final de semana. O Peñarol é líder isolado da competição, que ainda está invicto após 15 jogos, com 41 pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

Peñarol x Flamengo

Copa Libertadores - Quartas de Final (Jogo de volta)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 26 de setembro, 19h

📍 Local: Estádio Campeón Del Siglo, em Montevidéu (URU)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

⚽Escalações prováveis de Peñarol e Flamengo

Peñarol

Aguerre; Léo Coelho, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez; Pedro Milans, Eduardo Darías, Damián García, Javier Cabrera, Léo Fernández, Maximiliano Olivera; Maximiliano Silvera - Técnico: Diego Aguirre.

Desfalques: Damián Suárez (Não está regularizado para jogar pela Libertadores).

Flamengo

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Léo Ortiz), De la Cruz, Arrascaeta, Gerson; Gonzalo Plata e Bruno Henrique (Gabigol) - Técnico: Tite.

Desfalques: Pedro, Everton Cebolinha, Viña, Michael e Luiz Araújo (Lesionados).