Flamengo reencontra Peñarol buscando fazer história e quebrar escrita

Jogadores do Peñarol comemoram vitória após partida contra o Flamengo no Maracanã







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 14:32 • Rio de Janeiro (RJ)

O Peñarol tem sido, há muito tempo, uma pedra no sapato do Flamengo. Com cinco títulos da Libertadores, o time uruguaio é visto pelo Rubro-Negro como um verdadeiro fantasma. Historicamente, o Flamengo nunca conseguiu vencer os Carboneros na competição continental, e somente uma vitória pode garantir a classificação do clube carioca. Ao todo, foram sete partidas, com cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória do Rubro-Negro.

Aliado a isso, outro detalhe promete dificultar ainda mais a partida: o Peñarol ainda não perdeu como mandante em jogos oficiais na temporada. A única derrota aconteceu em julho, numa partida amistosa contra o San Lorenzo. Desde então, foram disputados 29 jogos, com 15 vitórias e quatro empates. Na Libertadores, 100% de aproveitamento, com cinco vitórias em cinco jogos.

O placar necessário para a classificação do Flamengo sem a necessidade de penalidades é o 2 a 0, mas o resultado também ainda não aconteceu nesta temporada. Nestes 19 jogos, os uruguaios só sofreram cinco gols, e nunca mais de um por jogo. Historicamente, o Flamengo sofre para fazer gols contra o Peñarol. A equipe, inclusive, não marca contra o adversário desde a semifinal da Mercosul de 1999, na derrota por 3 a 2 em Montevidéu. Na última vez que visitou os uruguaios, a partida terminou empatada por 0 a 0.

Nesta temporada, o Flamengo conseguiu vencer por dois gols de diferença em 18 partidas e, em outras 15, conseguiu o mínimo para levar o jogo para os pênaltis. Em 11 dessas partidas, o placar foi feito com o Rubro-Negro sendo o visitante na partida.

✅ FICHA TÉCNICA

PEÑAROL X FLAMENGO

LIBERTADORES - QUARTAS DE FINAL (VOLTA)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 26 de setembro de 2024, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu (URU);

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+;

🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG);

🚩 Assistentes: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG);

🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

PEÑAROL (Técnico: Diego Aguirre)

Aguerre; Milans, Léo Coelho, Rodríguez e Oliveira; Cabrera, García, Darías, Jaime Báez; Leo Fernández e Maxi Silveira.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Léo Ortiz, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique e Luiz Araújo.