Jogo do Santos hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro

Em jogo hoje, o Santos encara o Mirassol, em duelo paulista, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo primeiro turno da competição, as equipes acabaram empatando sem gols. A partida terá início a partir das 18h30, pelo horário de Brasília, com transmissão do SporTV e Premiere.

O Peixe volta a encarar o Mirassol pela Série B após empate no primeiro turno; confira as informações do jogo de hoje do Santos (Foto: Pedro Zacchi/AGIF)

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

O Santos chega para o jogo de hoje após perder seu último embate na Série B do Brasileirão para o Goiás pelo placar de 3 a 1, jogando fora de casa. No entanto, a derrota parece ter sido apenas um leve desvio de percurso no objetivo principal que é retornar à primeira divisão nacional, já que nos últimos cinco jogos, o Peixe soma três vitórias, um empate e apenas esta derrota para a equipe goiana. O time do litoral paulista é o segundo colocado, com 53 pontos, atrás do Novorizontino.

Já o Mirassol vem para esta partida após uma vitória sobre o Vila Nova, diante de sua torcida, por 1 a 0. Os três pontos somados na última rodada deixaram a equipe em quarto colocado na Série B, com 50 pontos. Uma vitória sobre o Santos faz a equipe do interior de São Paulo encostar nos líderes da competição. Nos últimos cinco jogos, o time tem duas vitórias, dois empates e uma derrota.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o jogo de hoje entre Santos e Mirassol (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Santos x Mirassol

Brasileirão Série B - 31ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 12 de junho, 18h30

📍 Local: Estádio Vila Belmiro, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

⚽Escalações prováveis de Santos e Mirassol

Santos

Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; Sandry, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva - Técnico: Fábio Carille.

Desfalques: João Schmidt (Suspenso); Tomás Rincón, Miguelito e Enzo Monteiro (Convocados para jogos com as seleções); João Paulo, Kevyson e Aderlan (Lesionados).

Mirassol

Alex Muralha, Lucas Ramon, Lucas Gazal, João Victor, Zeca; Danielzinho, Neto Moura, Chico, Gabriel; Fernandinho e Léo Gamalho - Técnico: Mozart Santos.

Desfalques: Rodrigo Andrade (Em fase final de recuperação de lesão);