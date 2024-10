Palmeiras treina com presença de lesionados e cria dúvida em Abel Ferreira

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, no jogo contra o Criciuma (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares • Publicada em 11/10/2024 - 14:10 • São Paulo (SP)

Com a pausa para a Data Fifa, o Palmeiras segue a preparação para a reta final da temporada. Na manhã desta sexta-feira (11), Abel Ferreira contou com praticamente todo o elenco para as atividades na Academia de Futebol.

+ Palmeiras: Abel Ferreira ganha reforço para reta final do Brasileirão

+ Rodrygo compara CT do Palmeiras ao do Real Madrid após treino com Seleção

A principal novidade foi a presença do lateral-direito Mayke. Afastado desde o final de agosto, quando se lesionou na vitória por 5 a 0 sobre o Cuiabá, ele se recuperou de um problema muscular na panturrila direita e está à disposição para a sequência decisiva no Brasileirão.

Com isso, Abel terá os três laterais-direitos do elenco para o duelo contra o Juventude, pela 30ª rodada do Brasileirão. A tendência é que Augustín Giay e Marcos Rocha disputem a posição de titular, uma vez que Mayke busca recuperar a condição física ideal.

Outra novidade pós Data Fifa será a recuperação integral de Estêvão, ausente nas vitórias contra Vasco e Atlético-MG devido a uma lesão no musculo da coxa direita. Ainda em transição, o jovem atuou por 25 minutos no empate sem gols com o Bragantino, mas não deve ter limitação de carga nas rodadas finais da competição.

Abel Ferreira à beira do campo na partida entre Palmeiras e Criciúma (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Apenas o lateral Piquerez e o atacante Bruno Rodrigues seguem fora. Ambos foram submetidos a procedimentos cirúrgicos no joelho e não jogam mais em 2024.

Invicto há nove partidas na competição, o Palmeiras soma 57 pontos, três atrás do líder Botafogo. No próximo domingo (20), a equipe paulista visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, às 20h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.