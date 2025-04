Em sua segunda participação no Masters 1000 de Madri, João Fonseca tem a chance de alcançar inédita vaga na terceira rodada. Para isso, terá de derrotar, neste sábado (26), em torno das 16h30 (de Brasília), o americano Tommy Paul, de 27 anos, ex-número 9 e atual 12º do mundo, com transmissão da ESPN no Brasil. ➡️ Clique para assistir no Disney+.

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tal como na estreia, na tranquila vitória sobre o dinamarquês Elmer Moller, de 21 anos e 114º do mundo, o desafio deste sábado será inédito para o número 1 do Brasil e 65º do mundo. Quem avançar disputa uma vaga às oitavas de final contra o vencedor do jogo entre o russo Karen Khachanov (25º) e o americano Relly Opelka (103º), que vão medir forças pela primeira vez, também neste sábado.

Apesar do ranking, bem superior ao do brasileiro, a boa notícia para os fãs de João Fonseca é que o saibro está longe de ser o piso preferido de Paul. Especialista em quadras rápidas, o ex-número 9 do planeta venceu três dos seus quatro troféus nesse piso. O outro foi na grama.

Brasileiro espera jogo difícil

Sempre com os pés no chão, o carioca, de 18 anos, não espera facilidades no jogo deste sábado:



- Vai ser um jogo difícil, contra um americano que gosta de jogar no saibro, já treinei com ele uma vez. É um jogador que já foi top 10, é top 20, agora é me preparar e ir com tudo no sábado - disse João Fonseca.

Em toda a carreira, os números de Paul, no saibro, são bem modestos: são mais derrotas (28) que vitórias (27) em torneios ATP. E nenhuma final nessa superfície, enquanto o brasileiro foi campeão em Buenos Aires, em fevereiro, no saibro. Aos 18 anos, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, se tornou o mais jovem do país na Era Aberta (desde 1969) a conquistar um troféu desse nível.

continua após a publicidade

Neste ano, o tenista americano só jogou no saibro no ATP de Houston, no início de abril, quando ganhou duas partidas (contra o chileno Christian Garin, 133º, e o anfitrião Colton Smit, 100º) e perdeu, nas semifinais para o campeão, seu compatriota Jenson Brooksby (507º).

João Fonseca já iguala as vitórias de Paul em Madri

Embora esteja ainda em sua segunda participação no Masters 1000 de Madri, João Fonseca já igualou o número de vitórias de Paul no torneio: 2. A diferença é que o americano jogou outras quatro edições do evento: parou na segunda rodada em 2021, na estreia nos dois anos seguintes e, em 2024, parou na segunda rodada. Seu último algoz foi um conhecido do brasileiro, o argentino Francisco Cerundolo, de quem João Fonseca levou a melhor na final em Buenos Aires.

Em 2024, o número 1 do Brasil, aos 17 anos e então o 242º do mundo, se tornou o mais jovem a vencer uma partida na história do tradicional torneio. A vítima da vez foi o Alex Michelsen (70º, vídeo abaixo), compatriota de Paul. Seria um prenúncio do que vai acontecer no sábado?



A conferir...

João Fonseca devolve a bola na vitória sobre Elmer Moller em Madri (Photo by Thomas COEX / AFP)

João Fonseca no Masters 1000 de Madri (Chema Diaz | Diario AS)

FICHA TÉCNICA: JOÃO FONSECA X TOMMY PAUL

MASTERS 1000 DE MADRI— SEGUNDA RODADA

📅 Dia: sábado, 26 de abril de 2025;

⏰ Horário: em torno das 16h30 (de Brasília);

🗺️ Local: Caixa Mágica, em Madri, na Espanha

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)