Todo mundo quer saber quem João Fonseca, apontado por especialistas e ex-jogadores nos últimos meses como o novo fenômeno do esporte. Levantamento do Torcedores.com descobriu que as buscas pelo brasileiro de 18 anos nos últimos 12 meses foi a quinta maior considerando todos os 100 tenistas mais bem ranqueados na ATP. Para quem ainda não conhece João ou suas habilidades, ele estará em ação no Masters 1000 de Madri, que terá início nesta quarta-feira (23).

Foi considerada a atualização do ranking do último dia 17 para selecionar quais tenistas seriam inseridos no levantamento. Em seguida, recorreu-se ao Google para descobrir o volume de buscas por cada um deles ao longo dos últimos 12 meses. E Fonseca, número 59º do ranking, aparece à frente de tenistas mais bem ranqueados, inclusive o russo Daniil Medvedev, vencedor de um Grand Slam.

Apenas quatro foram mais buscados que João Fonseca

O volume de buscas por João Fonseca foi de cerca de 1,5 milhão de buscas por mês, atrás apenas de alguns dos principais nomes do esporte na atualidade. Jannik Sinner, número 1 do ranking, liderou as buscas. Além dos resultados nas quadras, impulsionou o interesse no tenista sua condenação por doping. Em fevereiro, ele foi suspenso por três meses e o período curto da pena gerou muita repercussão no ambiente online.

Em segundo lugar, ficaram empatados o espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, e o sérvio Novak Djokovic, quinto do mundo. O alemão Alexander Zverev, número 2 do ranking, foi o quarto tenista mais buscado.

Abaixo de João Fonseca em termos de interesse, estão jogadores no top-10 do ranking, como Jack Draper, da Inglaterra, sexto do mundo, Taylor Fritz, dos Estados Unidos, número 4. Casper Ruud, da Noruega, sétimo do ranking, também é menos procurado do que o tenista brasileiro.

Os dez tenistas mais procurados do mundo nos últimos 12 meses:

1 - Jannik Sinner (#1, Itália) - 6,1 milhões de buscas

2 - Carlos Alcaraz (#3, Espanha) - 5 milhões de buscas

2 - Novak Djokovic (#5, Sérvia) - 5 milhões de buscas

4 - Alexander Zverev (#2, Alemanha) - 2,2 milhões de buscas

5 - João Fonseca (#59, Brasil) - 1,5 milhão de buscas

6 - Matteo Berrettini (#34, Itália) - 1 milhão de buscas

7 - Ben Sheldon (#14, Estados Unidos) - 823 mil buscas

8 - Jack Draper (#6, Inglaterra) - 823 mil buscas

9 - Taylor Fritz (#4, Estados Unidos) - 823 mil buscas

10 - Casper Ruud (#7, Noruega) - 673 mil buscas

Os países com mais buscas por João Fonseca, além do Brasil

Ajuda a explicar o resultado de João Fonseca o fato de ter sido abraçado pela torcida brasileira. Com o tamanho do país e o conhecido engajamento dos brasileiros no ambiente online, João Fonseca foi alçado ao posto de estrela do circuito.

Entretanto, o levantamento descobriu que outros países também nutrem interesse pelo jogador de 18 anos. Ele teve buscas relevantes em Portugal, Chile, Itália, Austrália, Paraguai, Uruguai e Espanha.