Sem Calderano, Brasil é eliminado para os EUA no Pan-Americano de Tênis de Mesa
Equipe brasileira parou na semifinal para os rivais americanos
O Brasil deu adeus ao sonho do ouro por equipes no Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa. Em um confronto semifinal disputado neste domingo, a seleção brasileira sentiu o peso da ausência de sua principal estrela, Hugo Calderano, e acabou eliminada pelos Estados Unidos ao perder o confronto por 3 a 1.
Sem Calderano, o pilar da equipe e atual número 1 das Américas, a responsabilidade foi dividida entre Guilherme Teodoro, Leonardo Iizuka e Felipe Arado. Os brasileiros lutaram, mas não foram páreos para a força do time americano, liderado por Kanak Jha.
O confronto começou equilibrado. No primeiro jogo, Leonardo Iizuka fez uma partida de cinco sets contra Kanak Jha, mas acabou superado por 3 a 2. O Brasil reagiu logo em seguida, com Guilherme Teodoro buscando o empate ao vencer Jishan Liang por 3 a 1, dando esperança à equipe.
No entanto, os EUA retomaram a vantagem com Sid Naresh dominando Felipe Arado por 3 a 0. No quarto e decisivo jogo, Kanak Jha voltou à mesa e, apesar de perder um set, venceu Guilherme Teodoro por 3 a 1, fechando a série em 3 a 1 para os Estados Unidos.
Hugo Calderano é hexacampeão do Pan-Americano de Tênis de Mesa
O mesa-tenista Hugo Calderano venceu a final do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa, nos Estados Unidos. O brasileiro derrotou o americano Kanak Jha por 4 a 1 e conquistou o título. As parciais da grande final foram 11/6, 11/6, 9/11, 12/10 e 11/9 para Calderano. É o sexto título Pan-Americano de Calderano. A inspiração de Calderano para o Brasil continuou, e o Brasil também foi campeão na disputa de duplas mistas.
