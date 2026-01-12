menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jacuipense x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Baianão

Equipes jogam às 19h15 desta terça-feira (horário de Brasília), na Arena Cajueiro

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 12/01/2026
20:03
Jacuipense e Vitória se enfrentam na noite desta terça-feira pelo Baianão (Foto: arte / Lance!)
imagem cameraJacuipense e Vitória se enfrentam na noite desta terça-feira pelo Baianão (Foto: arte / Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Jacuipense e Vitória abrem a segunda rodada do Campeonato Baiano a partir das 19h15 desta terça-feira (horário de Brasília), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TVE (TV aberta e Youtube).

continua após a publicidade

Relacionadas

Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

As duas equipes ainda buscam a primeira vitória na competição. Enquanto o Leão do Sisal figura na oitava posição depois de derrota para o Porto, o Rubro-Negro é o sétimo, com um pontos, depois do empate contra o Atlético de Alagoinhas.

Ficha do jogo

Escudo do Jacuipense
ECJ
Vitória-escudo-onde-assistir
VIT
2ª rodada
Campeonato Baiano
Data e Hora
Terça-feira, 13 de janeiro, às 19h15 (horário de Brasília)
Local
Arena Cajueiro, Feira de Santana
Árbitro
Emerson Souza Silva
Assistentes
Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto
Var
Não tem
Onde assistir
TVE Bahia

Como chega o Jacuipense?

Comandado pelo técnico Rodrigo Ribeiro, o Leão do Sisal entra em campo nesta terça-feira em busca de recuperação depois de derrota na estreia do Campeonato Baiano para o Porto, por 3 a 2, em Porto Seguro, no último sábado. O Jacuipense, inclusive, tem atletas que são conhecidos pela torcida, como Guilherme Rend, Geferson, Ruan Nascimento e Thiaguinho.

continua após a publicidade

Como vem o Vitória?

Rodrigo Chagas comanda primeiro treino no Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
Rodrigo Chagas comanda treino no Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Já o Rubro-Negro também está de olho nos primeiros três pontos na competição, mas a diferença é que a equipe comandada por Rodrigo Chagas empatou por 0 a 0 contra o Atlético de Alagoinhas na estreia, no Barradão. Com um time alternativo, o Vitória deve entrar em campo sem o zagueiro Kauan, que sentiu a coxa no último sábado e está em recuperação.

Por isso, Chagas convocou o zagueiro Ivan, que estava com o elenco da Copinha em São Paulo.

Confira arbitragem e prováveis times de Jacuipense x Vitória

JACUIPENSE x VITÓRIA
2ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: terça-feira, 13 de janeiro de 2026, às 19h15 (de Brasília);
📍 Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana;
📺 Onde assistir Jacuipense x Vitória: TVE;
🟨 Árbitro: Emerson Souza Silva;
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto;
4️⃣ Quarto árbitro: Marcelo Jesus dos Santos.

continua após a publicidade

⚽ Prováveis escalações

JACUIPENSE (Técnico: Rodrigo Ribeiro):
Marcelo; Hugo, Railon, Weverton e Ruan Nascimento; Thiago, Gabriel Pereira e Geovani; William, Thiaguinho e Jarles.

VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas):
Yuri Sena; Edenilson, Ivan e Diogo Silva; Paulo Roberto, José Breno, Dudu Miraíma, Pablo e Felipe Vieira (Jamerson); Felipe Cardoso e Lawan.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias