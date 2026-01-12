Jacuipense e Vitória abrem a segunda rodada do Campeonato Baiano a partir das 19h15 desta terça-feira (horário de Brasília), na Arena Cajueiro, em Feira de Santana. A partida será transmitida ao vivo pelo canal TVE (TV aberta e Youtube).

As duas equipes ainda buscam a primeira vitória na competição. Enquanto o Leão do Sisal figura na oitava posição depois de derrota para o Porto, o Rubro-Negro é o sétimo, com um pontos, depois do empate contra o Atlético de Alagoinhas.

Ficha do jogo ECJ VIT 2ª rodada Campeonato Baiano Data e Hora Terça-feira, 13 de janeiro, às 19h15 (horário de Brasília) Local Arena Cajueiro, Feira de Santana Árbitro Emerson Souza Silva Assistentes Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto Var Não tem Onde assistir TVE Bahia

Como chega o Jacuipense?

Comandado pelo técnico Rodrigo Ribeiro, o Leão do Sisal entra em campo nesta terça-feira em busca de recuperação depois de derrota na estreia do Campeonato Baiano para o Porto, por 3 a 2, em Porto Seguro, no último sábado. O Jacuipense, inclusive, tem atletas que são conhecidos pela torcida, como Guilherme Rend, Geferson, Ruan Nascimento e Thiaguinho.

Como vem o Vitória?

Rodrigo Chagas comanda treino no Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Já o Rubro-Negro também está de olho nos primeiros três pontos na competição, mas a diferença é que a equipe comandada por Rodrigo Chagas empatou por 0 a 0 contra o Atlético de Alagoinhas na estreia, no Barradão. Com um time alternativo, o Vitória deve entrar em campo sem o zagueiro Kauan, que sentiu a coxa no último sábado e está em recuperação.

Por isso, Chagas convocou o zagueiro Ivan, que estava com o elenco da Copinha em São Paulo.

Confira arbitragem e prováveis times de Jacuipense x Vitória

JACUIPENSE x VITÓRIA

2ª RODADA - CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: terça-feira, 13 de janeiro de 2026, às 19h15 (de Brasília);

📍 Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana;

📺 Onde assistir Jacuipense x Vitória: TVE;

🟨 Árbitro: Emerson Souza Silva;

🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Daniella Coutinho Pinto;

4️⃣ Quarto árbitro: Marcelo Jesus dos Santos.

⚽ Prováveis escalações

JACUIPENSE (Técnico: Rodrigo Ribeiro):

Marcelo; Hugo, Railon, Weverton e Ruan Nascimento; Thiago, Gabriel Pereira e Geovani; William, Thiaguinho e Jarles.

VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas):

Yuri Sena; Edenilson, Ivan e Diogo Silva; Paulo Roberto, José Breno, Dudu Miraíma, Pablo e Felipe Vieira (Jamerson); Felipe Cardoso e Lawan.