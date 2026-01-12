menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVitória

Globo de Ouro: Vitória homenageia o torcedor ilustre Wagner Moura

Ator é declarado torcedor do Rubro-Negro baiano

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 12/01/2026
13:03
Wagner Moura é torcedor do Vitória (Foto: Reprodução)
imagem cameraWagner Moura é torcedor do Vitória (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Globo de Ouro é rubro-negro! Na noite do último domingo, o ilustre torcedor do Vitória Wagner Moura foi premiado como melhor ator em filmes de drama na cerimônia realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. O clube, é claro, não deixou passar esse momento especial para a cultura brasileira e homenageou Wagner.

continua após a publicidade

Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Ele foi um dos protagonistas do filme "O Agente Secreto", premiado como melhor produção internacional.

Em postagem nas redes sociais, o Vitória mostrou orgulho do artista, premiado pela primeira vez no Globo de Ouro.

"Baiano, RUBRO-NEGRO e agora vencedor do Globo de Ouro, Wagner Moura leva o prêmio de Melhor Ator em filme de Drama com "O Agente Secreto"! 🔴⚫️🦁

O filme brasileiro também levou o prêmio de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. Parabéns a todos os envolvidos! ❤️"

A história conta a trajetória de um professor que fugiu de São Paulo rumo a Recife em plena Ditadura Militar no Brasil. No entanto, a capital pernambucana esteve longe de ser um ambiente seguro para ele. O filme traz perspectivas sobre memória, resistência e opressão estatal.

continua após a publicidade
Wagner Moura, torcedor do Vitória, é premiado como melhor ator no Globo de Ouro (Foto: redes sociais)
Wagner Moura, torcedor do Vitória, é premiado como melhor ator no Globo de Ouro por atuação no filme "O Agente Secreto" (Foto: redes sociais)

Confira a lista dos indicados a melhor filme internacional no Globo de Ouro

  • Foi Apenas um Acidente;
  • A Única Saída;
  • O Agente Secreto (VENCEDOR);
  • Valor Sentimental;
  • Sirât;
  • A Voz de Hind Rajab.

Veja os indicados a melhor ator em filmes de drama

  • Joel Edgerton - Sonhos de Trem;
  • Oscar Isaac - Frankenstein;
  • Dwayne Johnson - Coração de Lutador: The Smashing Machine;
  • Wagner Moura - O Agente Secreto (VENCEDOR);
  • Michael B. Jordan - Pecadores;
  • Jeremy Allen White - Springsteen: Salve-me do Desconhecido.

➡️Técnico do Vitória explica estratégia de jogo para o Campeonato Baiano

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias