O Globo de Ouro é rubro-negro! Na noite do último domingo, o ilustre torcedor do Vitória Wagner Moura foi premiado como melhor ator em filmes de drama na cerimônia realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos. O clube, é claro, não deixou passar esse momento especial para a cultura brasileira e homenageou Wagner.

Ele foi um dos protagonistas do filme "O Agente Secreto", premiado como melhor produção internacional.

Em postagem nas redes sociais, o Vitória mostrou orgulho do artista, premiado pela primeira vez no Globo de Ouro.

"Baiano, RUBRO-NEGRO e agora vencedor do Globo de Ouro, Wagner Moura leva o prêmio de Melhor Ator em filme de Drama com "O Agente Secreto"! 🔴⚫️🦁

O filme brasileiro também levou o prêmio de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa. Parabéns a todos os envolvidos! ❤️"

A história conta a trajetória de um professor que fugiu de São Paulo rumo a Recife em plena Ditadura Militar no Brasil. No entanto, a capital pernambucana esteve longe de ser um ambiente seguro para ele. O filme traz perspectivas sobre memória, resistência e opressão estatal.

Wagner Moura, torcedor do Vitória, é premiado como melhor ator no Globo de Ouro por atuação no filme "O Agente Secreto" (Foto: redes sociais)

Confira a lista dos indicados a melhor filme internacional no Globo de Ouro

Foi Apenas um Acidente;

A Única Saída;

O Agente Secreto (VENCEDOR);

(VENCEDOR); Valor Sentimental;

Sirât;

A Voz de Hind Rajab.

Veja os indicados a melhor ator em filmes de drama

Joel Edgerton - Sonhos de Trem;

Oscar Isaac - Frankenstein;

Dwayne Johnson - Coração de Lutador: The Smashing Machine;

Wagner Moura - O Agente Secreto (VENCEDOR);

(VENCEDOR); Michael B. Jordan - Pecadores;

Jeremy Allen White - Springsteen: Salve-me do Desconhecido.

