O Vitória estreou na temporada com empate sem gols contra o Atlético de Alagoinhas, no Barradão, pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Com um time alternativo e repleto de garotos, o auxiliar técnico e ídolo do clube, Rodrigo Chagas, assumiu o cargo de treinador e seguiu alguns padrões para tentar alinhar o estilo de jogo em relação à equipe principal.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Na partida do último sábado, ele já adotou a mesma ideia de Jair Ventura, com uma linha de três zagueiros e estilo de jogo similar.

— Muita conexão com Jair e sua comissão, com todos. Questão do laboratório é importante para o Jair conhecê-los e dar oportunidade dentro do que ele acha. Tentamos espelhar o modelo de trabalho, mas teve a lesão, saímos para um 4-3-3 variando para um 4-4-2. Trabalhamos dentro dessa plataforma muitas vezes, Diogo não tinha chegado ainda, tínhamos um zagueiro a menos. Tentando colocar o que temos de melhor para que os atletas deem resultado. Isso é bom para o clube, para o Jair. Ter uma equipe competitiva, equilibrada, faltou um pouco de sorte para sairmos aqui com o resultado positivo — destacou Rodrigo Chagas.

A lesão que Chagas cita é a do zagueiro Kauan, de 18 anos, uma das promessas da base do Vitória, que começou como titular e sentiu a coxa ainda no primeiro tempo.

continua após a publicidade

Apesar da baixa, o Vitória teve o retorno do lateral-esquerdo Jamerson, recuperado de uma grave lesão no tornozelo, em uma reestreia que Rodrigo Chagas avaliou como positiva.

— Foi acima da expectativa pelo quantitativo de treinos que tivemos. Jogadores responderam bem. Foi até uma surpresa, jogadores mantendo até o fim do jogo. Atlético tem um mês e 20 dias e sentiu muito mais em termos físicos. Parabéns aos atletas pelo que entregaram, dinâmica, dedicação grande.

continua após a publicidade

Vitória e Atlético de Alagoinhas ficaram no empate sem gols no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Próximos desafios do Vitória

O Vitória agora se prepara de olho na partida contra o Jacuipense, marcada para as 19h15 desta terça-feira (horário de Brasília), na Arena Cajueiro, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. Vale lembrar que o Rubro-Negro joga o estadual com uma equipe alternativa, já que o Brasileirão tem início marcado para o dia 28 ou 29 de janeiro. Clique aqui e veja a agenda de jogos da equipe.