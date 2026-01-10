menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional
VIT
Vitória-escudo-onde-assistir
0
0
Escudo Atlético de Alagoinhas OK
ATL

Vitória empata com o Atlético de Alagoinhas na estreia do Campeonato Baiano

Equipes criam chances, mas não saem do zero no Barradão

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael do Carmo
Salvador (BA)
Dia 10/01/2026
18:01
Pablo em ação na partida entre Vitória e Atlético de Alagoinhas (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
imagem cameraPablo em ação na partida entre Vitória e Atlético de Alagoinhas (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Vitória e Atlético de Alagoinhas protagonizaram uma partida de abertura sem gols na primeira rodada do Campeonato Baiano. As equipes criaram chances, mandaram bolas na trave, mas não conseguiram tirar o 0 a 0 do placar na tarde deste sábado, no Barradão.

Vale lembrar que o Vitória entrou em campo com um time alternativo, repleto de jogadores que voltaram de empréstimo e também crias da base do Leão. Atletas que tiveram poucas oportunidades em 2025, como Felipe Cardoso, Kike Saverio e Jamerson também entraram em campo.

Vitória e Atlético de Alagoinhas não saem do zero

O Atlético de Alagoinhas começou melhor no Barradão e criou a primeira grande chance logo aos sete minutos. O atacante Higor recebeu um lançamento em profundidade no campo ofensivo e ficou mano a mano com a defesa do Vitória. Ele puxou para dentro e carimbou o travessão do goleiro Yuri em chute colocado.

Aos 14, foi a vez do Vitória acertar a trave em cabeceio do zagueiro Diogo Silva no primeiro poste depois de cobrança venenosa de escanteio feita por Pablo. Dez minutos depois, o Rubro-Negro aproveitou erro de saída do Atlético e por pouco não abriu o placar com o próprio Pablo, que teve chute desviado antes da defesa adversária afastar. A equipe comandada por Rodrigo Chagas controlou boa parte do jogo, teve maior posse de bola, mas não levou perigo suficiente para balançar as redes.

Vitória e Atlético de Alagoinhas se enfrentaram no Barradão (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)
O Vitória começou o segundo tempo com apetite e levou perigo principalmente nas bolas aéreas. Mas o Atlético aos poucos se soltou até criar uma grande chance com Higor, aos 11 minutos, que exigiu defesa difícil de Yuri em chute de fora da área.

Rodrigo Chagas tentou deixar o time mais ofensivo na segunda etapa, mas o Vitória teve grandes problemas no acabamento das jogadas e não traduziu a superioridade em gol. Por outro lado, o Carcará soube se defender e não sofreu maiores sustos no Barradão para garantir ponto importante.

Próximos jogos

O Vitória agora volta a campo às 19h15 desta terça-feira (horário de Brasília) contra o Jacuipense, na Arena Cajueiro, pela segunda rodada do Baianão. Já o Atlético de Alagoinhas joga às 21h30 da quarta-feira, no Carneirão, contra o Barcelona de Ilhéus.

✅Ficha técnica

VITÓRIA x ATLÉTICO DE ALAGOINHAS
1ª RODADA DO CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: sábado, 10 de janeiro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Barradão, Salvador;
🥅 Gols: -
🟨 Cartões amarelos: José Breno, Paulo Roberto (Vitória); Everson, Jefferson, Patyêgo (Atlético de Alagoinhas);
🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ESCALAÇÃO

VITÓRIA (Técnico: Rodrigo Chagas):
Yuri Sena; Kauan (Luís Miguel), Edenílson e Diogo Silva (Inácio); Paulo Roberto, José Breno, Dudu Miraíma (Lohan), Pablo e Felipe Vieira (Kike Saverio); Felipe Cardoso (Jamerson) e Lawan.

ATLÉTICO DE ALAGOINHAS (Técnico: Agnaldo Liz):
Patyêgo; Van (Hernandes), Dedé, Thawan e Anderson; Everson (Jefferson), Willian Kaefer, Miller (Paulo Victor) e Crispim; Higor (Ryan Rocha) e Michael.

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Josué Reis de Jesus Júnior (BA);
🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Maurício Araújo da Mota (BA);
4️⃣ Quarto árbitro: Anderson dos Santos Silva (BA).

  • Matéria
  • Mais Notícias