Jacuipense x Bahia: onde assistir, horário e prováveis escalações

Jacuipense e Bahia se enfrentam pela primeira rodada do Campeonato Baiano de 2025 neste domingo (12), às 16h, no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas (BA). A partida terá transmissão exclusiva da TVE Bahia (TV aberta e Youtube).

Sem contar com o elenco principal para a estreia, o Bahia tem como principais destaques o lateral-esquerdo Ryan e o zagueiro Marcos Victor, além de promessas da base do Esquadrão, como Roger Gabriel, Ruan Pablo, Sidney, Jota e Tiago. Por outro lado, o Jacuipense busca a classificação para a fase mata-mata do torneio, contando com jogadores experientes no futebol baiano.

Na fase inicial do Campeonato Baiano, as equipes se enfrentam em turno único, somando nove rodadas. Os quatro mais bem colocados avançam para as semifinais, que serão disputadas em jogos de ida e volta. A final ocorrerá nos dias 23 e 26 de março.

✅ FICHA TÉCNICA

Jacuipense x Bahia

1ª rodada - Campeonato Baiano

📆 Data e horário: domingo, 12 de janeiro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Antônio Carneiro, em Alagoinhas (BA);

📺 Onde assistir: TVE Bahia (TV aberta e Youtube);

🟨 Arbitragem: Ricarle Gustavo Gonçalves Batista;

🚩Assistentes: Luanderson Lima dos Santos e Maurício Araújo da Mota

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Jacuipense (Técnico: Rodrigo Chagas.)

Marcelo, Hugo, Railon, Everson e Alex Cazumba; Guilherme Rend, Vinicius Amaral, Anderson Paraíba e Alisson Daniel; Cesinha e Getterson.

Bahia (Técnico: Leonardo Galbes)

Gabriel Souza, Kauã Davi, Marcos Victor, Dodô e Ryan; Sidney, Jota e Roger Gabriel; Vitinho, Everton e Gustavo Ulguim.

