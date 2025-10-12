Islândia x França: onde assistir e prováveis escalações ao jogo das Eliminatórias Europeias
Confira todas as informações sobre o duelo
Islândia e França se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 15h45 (de Brasília), no Laugardalsvöllur, em Reykjavík (ISL), pela 4ª rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (canal fechado). ➡️Clique para assistir no SporTV
A França, líder isolada do grupo, chega embalada após golear o Azerbaijão por 3 a 0 e pode confirmar a classificação antecipada ao Mundial em caso de vitória e tropeço da Ucrânia. Mesmo sem Mbappé, cortado por lesão, a equipe de Didier Deschamps mantém amplo favoritismo, com nomes como Theo Hernández, Rabiot, Olise e Coman entre os titulares.
Ficha do jogo
Do outro lado, a Islândia tenta reagir na competição. Com apenas três pontos, a seleção de Arnar Gunnlaugsson ocupa o terceiro lugar da chave e precisa vencer para seguir sonhando com vaga na Copa. O time vem de derrotas para França e Ucrânia.
Tudo sobre o jogo entre Islândia e França (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Islândia 🆚 França
4ª rodada – Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: segunda-feira, 13 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Laugardalsvöllur, em Reykjavík (ISL)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada)
🕴️ Arbitragem: Orel Grinfeld (ISR)
🚩 Assistentes: Roi Hassan (ISR) e Matityahu Yakobov (ISR)
📺 VAR: Fedayi San (SUI)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔵 Islândia (Técnico: Arnar Gunnlaugsson)
Ólafsson; Pálsson, Ingason, Grétarsson e Ellertsson; Jóhannesson, Haraldsson e Gudmundsson; Magnússon, Thorsteinsson e Bjarkason.
⚪🔵 França (Técnico: Didier Deschamps)
Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Thuram, Rabiot; Coman, Olise, Ekitiké e Mateta.
