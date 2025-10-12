menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Islândia x França: onde assistir e prováveis escalações ao jogo das Eliminatórias Europeias

Confira todas as informações sobre o duelo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/10/2025
17:21
Islândia x França pelas Eliminatórias Europeias (Arte: Lance!)
imagem cameraIslândia x França pelas Eliminatórias Europeias (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Islândia e França se enfrentam nesta segunda-feira (13), às 15h45 (de Brasília), no Laugardalsvöllur, em Reykjavík (ISL), pela 4ª rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (canal fechado). ➡️Clique para assistir no SporTV

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A França, líder isolada do grupo, chega embalada após golear o Azerbaijão por 3 a 0 e pode confirmar a classificação antecipada ao Mundial em caso de vitória e tropeço da Ucrânia. Mesmo sem Mbappé, cortado por lesão, a equipe de Didier Deschamps mantém amplo favoritismo, com nomes como Theo Hernández, Rabiot, Olise e Coman entre os titulares.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

ISL
FRA
4ª rodada
Eliminatórias Europeias
Data e Hora
segunda-feira, 13 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
Local
Laugardalsvöllur, em Reykjavík (ISL)
Árbitro
Orel Grinfeld (ISR)
Assistentes
Roi Hassan (ISR) e Matityahu Yakobov (ISR)
Var
Fedayi San (SUI)
Onde assistir

Do outro lado, a Islândia tenta reagir na competição. Com apenas três pontos, a seleção de Arnar Gunnlaugsson ocupa o terceiro lugar da chave e precisa vencer para seguir sonhando com vaga na Copa. O time vem de derrotas para França e Ucrânia.

Tudo sobre o jogo entre Islândia e França (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Islândia 🆚 França
4ª rodada – Eliminatórias Europeias

📆 Data e horário: segunda-feira, 13 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Laugardalsvöllur, em Reykjavík (ISL)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada)
🕴️ Arbitragem: Orel Grinfeld (ISR)
🚩 Assistentes: Roi Hassan (ISR) e Matityahu Yakobov (ISR)
📺 VAR: Fedayi San (SUI)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔵 Islândia (Técnico: Arnar Gunnlaugsson)
Ólafsson; Pálsson, Ingason, Grétarsson e Ellertsson; Jóhannesson, Haraldsson e Gudmundsson; Magnússon, Thorsteinsson e Bjarkason.

⚪🔵 França (Técnico: Didier Deschamps)
Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Thuram, Rabiot; Coman, Olise, Ekitiké e Mateta.

Islândia x França pelas Eliminatórias Europeias (Arte: Lance!)
Islândia x França pelas Eliminatórias Europeias (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias