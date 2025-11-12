Com ex-Flamengo, Roma possui a melhor defesa da Europa

A Roma chega à pausa da Data Fifa no topo da Serie A, empatada com a Inter de Milão, sustentando uma campanha marcada por equilíbrio e, sobretudo, por uma defesa quase impenetrável. Sob o comando de Gian Piero Gasperini, o clube romano transformou uma estrutura antes frágil em um sistema defensivo que hoje é o mais eficiente das grandes ligas europeias.

O treinador, que construiu fama por seu estilo ofensivo durante os nove anos à frente da Atalanta, adotou em Roma um modelo mais pragmático. Sem depender de um ataque artilheiro – com apenas 12 gols marcados até agora –, a equipe se consolidou pela segurança defensiva. A linha de três zagueiros formada por Gianluca Mancini, Evan Ndicka e Mario Hermoso, junto ao goleiro Mile Svilar, elevou o patamar do time. O sérvio, aliás, foi eleito o melhor goleiro da Série A 24/25.

Defesa da Roma faz diferença

Mesmo sem grande poder ofensivo, a Roma conseguiu compensar suas limitações com consistência e disciplina tática. Com apenas cinco gols sofridos, o time giallorossi divide com o Arsenal o posto de melhor defesa entre as cinco principais ligas do continente.

Os números refletem o trabalho de Gasperini, que conseguiu transformar uma equipe irregular em uma máquina de concentração e compactação. A Roma atua majoritariamente com três zagueiros, dois alas com forte participação defensiva e uma linha média que trabalha em bloco. Essa estrutura reduz espaços e força o adversário a cometer erros.

O treinador, em entrevistas recentes, reconheceu que o sonho do Scudetto é natural, mas reforçou que a base do sucesso está na forma como o time se defende. Segundo ele, a liderança é fruto de esforço coletivo e de uma leitura mais madura do jogo – um conceito que vem sendo assimilado por veteranos e jovens do elenco.

Outro ponto destacado é a capacidade do técnico de recuperar jogadores em baixa. Lorenzo Pellegrini, por exemplo, superou as lesões e se tornou peça essencial. O lateral Çelik, antes contestado, também ressurgiu com atuações sólidas e participações ofensivas mais frequentes.

O sucesso da Roma passa diretamente pela mentalidade implementada por Gasperini. Diferente de suas equipes anteriores, que priorizavam a ofensividade, o técnico escolheu construir o time a partir da retaguarda. O resultado é um conjunto disciplinado, compacto e que sabe sofrer sem perder o controle do jogo.

Além dos números defensivos, a equipe romana demonstra uma identidade clara: transições rápidas, linhas curtas e uso inteligente dos alas para compensar a escassez de atacantes decisivos. Dobvyk e Evan Ferguson ainda não se firmaram, mas a Roma encontrou estabilidade e competitividade mesmo com poucos gols marcados.

Wesley ganha espaço na Roma, além de confiança de Gasperini

Entre os nomes que simbolizam a nova fase da Roma, está o lateral-direito Wesley, ex-Flamengo. O brasileiro de 22 anos vem sendo uma das gratas surpresas da temporada. Em sua primeira experiência europeia, o jogador rapidamente conquistou a confiança de Gasperini e da torcida.

Wesley atua em uma função híbrida: quando a Roma defende, ajuda na recomposição formando uma linha de cinco; quando o time avança, transforma-se em ponta, oferecendo amplitude e presença ofensiva. A versatilidade do jovem é vista como essencial dentro do sistema giallorossi, principalmente em jogos de maior exigência tática.

Mesmo com pouca experiência internacional, Wesley foi titular na maioria das partidas e só ficou fora de uma nesta temporada. Sua adaptação ao futebol italiano vem sendo gradual, mas o treinador não esconde a confiança no potencial do brasileiro, que tem mostrado evolução em posicionamento e intensidade.

Gasperini considera o ex-jogador do Flamengo um projeto a longo prazo. O técnico vê em Wesley uma combinação rara de vigor físico e entendimento tático, qualidades que se ajustam ao modelo de jogo da Roma. Ainda em processo de maturação, o defensor tem mostrado solidez defensiva e eficiência nos duelos individuais – características que o tornam um nome cada vez mais importante para o clube.

